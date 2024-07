Ko so 31-letnega Bolgara, ki je sedel za volanom kombija, vzeli pod drobnogled, so ugotovili, da ima ponarejeno prometno dovoljenje in da registrska tablica pripada drugemu vozilu. Presenetila jih je tudi notranjost kamp prikolice. Bolgar je v njej poleg električnega kolesa prevažal kup električnega ročnega orodja, za katero ni znal pojasniti izvora. Policisti domnevajo, da gre za ukradene predmete. Prikolico in njeno vsebino so zasegli, pri Bolgaru pa so našli še prepovedano hladno orožje – bodalo in nunčake.