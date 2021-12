Nepreslišano: Marko Golob, direktor Liorja, krovne družbe LTH Castings

Tudi Zahod je potreboval več kot 20 let, da mu je uspelo kopirati sistem kakovosti Toyote, čeprav je bil popolnoma transparenten. Kulture ne moreš ustvariti čez noč. Zdaj 24 ur na dan in šest do sedem dni na teden v veliki serijah proizvajamo dele, ki ne smejo imeti napak in ustrezajo kriterijem, ki so nekoč veljali v letalski in vesoljski industriji. Za to potrebuješ posebno kulturo in ljudi, ki se čutijo res povezane s poslom, živijo za podjetje in od njega. Tudi iz zgodovine Slovenije, od sodelovanja na vasi pa do, če hočete, samoupravljanja, smo se nekaj naučili o motivaciji ljudi, kakovostnem delu in o tem, da je pomembno uspeh deliti. Verjamemo, da je poleg dobrih stalnih plač in individualnih nagrad pomembno, da vsi, od snažilke do direktorja, dobijo lepo božičnico v enakem znesku. Tako se podpre vse delavce, tudi nekvalificirane, ki jih sicer skorajda nimamo. Zmanjšajo se tudi socialne razlike.