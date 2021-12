Po letu premora, potem ko je bila razglasitev lani zaradi epidemije prvič v 54-letni zgodovini brez gledalcev, se je tradicionalna prireditev ob razglasitvi najboljših slovenskih športnic in športnikov leta, ki jih izbirajo člani Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS), vrnila pred gledalce na oder Gallusove dvorane Cankarjevega doma v Ljubljani. Čeprav je bilo uspehov slovenskih športnic in športnikov tudi letos ogromno, so zmagovalci v glasovanju 115 slovenskih novinarjev prepričljivo postali športna plezalka Janja Garnbret (dobitnica prve zlate olimpijske kolajne v zgodovini tega športa), kolesar Tadej Pogačar (zmaga na Tour de France, bronasta kolajna na cestni dirki na olimpijskih igrah…) in moška košarkarska reprezentanca (prva uvrstitev na OI, na katerih je osvojila četrto mesto).

»Po olimpijskih igrah sem zares uživala, imela sem se fino. Z olimpijsko zlato kolajno sem dosegla vse, kar sem si želela, a to ne pomeni, da si ne bom postavila novih ciljev – tudi pri plezanju v naravnih stenah, kar je eden od izzivov za prihodnost,« je na odru Cankarjevega doma povedala športnica leta Janja Garnbret, medtem ko se najboljši športnik Tadej Pogačar prireditve ni mogel oziroma, natančneje, ni smel udeležiti. »Zaradi zdravstvene situacije so mi v ekipi prepovedali udeležbo na takšnih dogodkih, za kar mi je zelo žal. Priznanje za športnika leta je prestižna nagrada, je pika na i fantastičnemu letu. Upam, da bom na tej prireditvi še kdaj prisoten,« je v videoposnetku sporočil Pogačar. Priznanje za najboljšo ekipo leta je v imenu košarkarske reprezentance sprejel generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Radoslav Nesterović: »Potrebovali smo precej časa, da smo dozoreli kot reprezentanca, če bomo zdravi, pa smo z ekipo, ki jo imamo zdaj, lahko v prihodnjih letih še naprej zelo uspešni,« je povedal.

Dodajmo, da je odbojkar Rok Možič prejel priznanje za najbolj obetavno mlado športno osebnost, Franček Gorazd Tiršek, dobitnik dveh paraolimpijskih kolajn, je prejel posebno priznanje za športnika invalida leta, nagrada za ferplej pa je pripadla mlademu kajakašu Žigu Linu Hočevarju. Ta je na državnem prvenstvu v Tacnu v svoji kategoriji zmagal, po ogledu videoposnetka pa videl, da mu sodniki niso prisodili dveh kazenskih sekund pribitka, ki bi ga potisnil na drugo mesto. Naslednji dan je kolajno odnesel na pošto in jo poslal svojemu prijatelju Ateju Zobcu Urbančiču, ki je na tekmi uradno zasedel drugo mesto.