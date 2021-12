V glavnem tekmovalnem programu vzhodno- in srednjeevropskih kratkih animiranih filmov so se filmi potegovali za nagrado občinstva - denarno nagrado v višini 1000 evrov podeljuje Društvo slovenskega animiranega filma (DASF) - in veliko nagrado mednarodne žirije, ki je prav tako vredna 1000 evrov.

Žirijo so letos sestavljali francoska producentka Dora Benousilio, švicarska animatorka Maja Gehrig, hrvaški stripar in ilustrator Igor Hofbauer, predsednik DASF Matija Šturm ter filmska ustvarjalka in animatorka iz Bruslja Soetkin Verstegen.

Dobitnik velike nagrade mednarodne žirije Impossible Figures and Other Stories je nastal koprodukciji Poljske in Kanade. »Skrivnostna, elegantna starejša ženska po eksploziji tava po opustelih mestnih ulicah; spominja se preteklosti in razmišlja, kaj bi lahko prinesla prihodnost,« so vsebino filma povzeli na spletni strani Animateke.

Nagrado občinstva pa je prejel animirani film Babičino seksualno življenje Urške Djukić in Emilie Pigeard. Na spletni strani Animateke so vsebino filma povzeli z besedami: »Izlet v babičino mladost ob spominih na njeno intimno življenje, ki orišejo položaj slovenske ženske v prvi polovici 20. stoletja.« Film je koprodukcija Slovenije in Francije.

Med filmi, prikazanimi v tekmovalnem programu Mladi talenti Evrope, je nagrado Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, imenovano mladi talent, prejel britanski animirani film Noč žive groze / Night of the Living Dread v režiji Ide Melum. »Ko električni mrk zmoti Rubyjino rutino spanja, jo začnejo strašiti nepovabljene obiskovalke. Da bi lahko spet mirno zaspala, se bo morala z njimi soočiti,« so vsebino povzeli v Animateki. Nagrada je vredna 1000 evrov.

Nagrado otroške žirije Slon, za katero so se potegovali filmi iz Slonovega tekmovalnega programa in ki je prav tako vredna 1000 evrov, pa je prejel švicarski film Izumiti manj / The Invention Of Less, katerega režijo podpisuje Noah Erni. Film pripoveduje o mladi severni medvedki, ki se preseli v Zürich, saj doma zaradi globalnega segrevanja ne more več živeti. Skupaj z drugimi živalmi se preživlja s priložnostnimi deli, potem pa se ji utrne ideja, ki lahko za vedno spremeni svet.

Letošnja Animateka je ponudila 344 kratkih animiranih filmov in sedem celovečercev. Čeprav festival poteka v živo, je del programa na voljo prek spleta. Pester program se obeta še v nedeljo.