V soboto bo delno jasno in zjutraj po nižinah v notranjosti megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, popoldne se bo oblačnost na Primorskem zgostila. Jutranje temperature bodo od -6 do -1, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske do -10, najvišje dnevne na Gorenjskem in Koroškem okoli 0, drugod od 2 do 8 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na nedeljo se bo povsod pooblačilo, pojavljati se bodo začele padavine. V južni polovici Slovenije bo po nižinah deževalo, v severni pa povečini snežilo. V nedeljo čez dan bo dež prešel v sneg v večjem delu notranjosti, na Primorskem bo zapihala burja. V noči na ponedeljek bodo padavine ponehale, v ponedeljek se bo postopno razjasnilo.

Vremenska slika: Ciklon z vremensko fronto se je pomaknil nad Balkan in osrednje Sredozemlje. Nad srednjo Evropo in Alpe se prehodno širi šibko območje visokega zračnega tlaka. Z vetrovi severnih smeri doteka v višinah k nam hladnejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V krajih zahodno in severno od nas se bo že dopoldne jasnilo, popoldne pa tudi drugod. Ob severnem Jadranu bo pihala večinoma šibka, v Kvarnerju pa zmerna burja. V soboto bo delno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megleno. Popoldne se bo oblačnost ob Jadranu povečala.