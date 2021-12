Vsakdanja dilema zdravnikov: Kdo bolj potrebuje operacijo?

Zdravniki se vsakodnevno sprašujejo, kdo operacijo potrebuje bolj nujno, je trenutne razmere opisal predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije Matija Cevc. Posegov, pregledov in diagnostičnih postopkov, pri katerih so dopustni roki prekoračeni pri vseh izvajalcih v javnem zdravstvu, je bilo novembra kar 84.