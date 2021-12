Po uspehu prvih dveh knjig, ki sta prevedeni v pet svetovnih jezikov in sta poskrbeli za pravo drožomanijo tako v Sloveniji kot onkraj naših meja, tudi tretja avtoričina knjiga v ospredje postavlja kruh, peko kruha pa povzdigne na povsem novo raven. Kot pravi Šumerjeva: »Če sta prvi dve knjigi dali vsebino, tretja knjiga daje obliko.«

Za Anito Šumer je drožomanija življenjsko poslanstvo. Njena velika želja je, da bi vsaki slovenski kuhinji pokazala, da imamo vsi možnost jesti boljši kruh. Prvi dve avtoričini knjigi Drožomanija in Slana in sladka drožomanija sta bili prodani v več kot 35.000 izvodih, obe pa sta prejeli tudi laskavi naziv najboljše knjige o kruhu na svetu po izboru Gourmand International World Cookbook Awards. Posebna vrednost tretje knjige je v praktičnem razvijanju umetniške žilice, zato so tehnike krašenja in zavijanja kruha opremljene s QR-kodo, ki omogoča dostop do videoposnetka s prikazom postopka, potrebna je le še prijava preko elektronske pošte. Del od vsake prodane knjige bo Šumerjeva namenila neprofitni organizaciji Lunina vila, ki nudi psihosocialno in psihoterapevtsko pomoč otrokom in mladostnikom.