Ali potrebujemo novo Marijo Terezijo?

Marija Terezija je leta 1774 uvedla obvezno osnovno šolstvo za otroke med 6. in 12. letom starosti. Odločitev je bila več kot vizionarska in je imela izjemen vpliv na razvoj Avstro-Ogrske. Razumela je, da je izobrazba prvi pogoj za uspešno državo. Ne vem, na kaj je mislil poslanec Franc Breznik, ko je ob interpelaciji ministrico Simono Kustec primerjal z Marijo Terezijo. Če je imel v mislih, da bodo njene (ne)odločitve imele vpliv na šolstvo in razvoj države, je vsekakor zadel. Narejenih je bilo veliko napak, ki so temeljito stresale šolski sistem. Na srečo so bili »podložniki« – beri: učiteljstvo – pametnejši od »cesarice« in so z velikimi napori sami sproti reševali številne nastale probleme.