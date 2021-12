Tat orožja: Le meljete in praznite proračun

Kdo poleg Primoža Kupška je januarja predlanskim ukradel orožje iz podjetja 365 Plus na ljubljanskih Fužinah, še vedno ugotavljajo na sodišču. Kupšek trdi, da obtožena Ivan Robežnik in Lovro Smergut nista bila zraven. Bil pa naj bi neki Pajdo in še nekdo, ki ga ne pozna.