Ob 18.20 uri je prišlo v mestnem parku v bližini Kardoševe ulice do pretepa med pripadniki organizirane navijaške skupine Black Gringos in pripadniki organizirane navijaške skupine Viole, so zapisali pri PU Murska Sobota.

Policiste so nemudoma napotili na kraj, kjer so ti navijače pozvali, naj prenehajo s kršitvijo, nato pa z uporabo prisilnih sredstev (telesna sila, palica in plinski razpršilec) vzpostavili javni red in mir.

Zaradi udeležbe v množični kršitvi je policija 28 pripadnikom navijaške skupine Viole, ki so sodelovali pri pretepu, prekinila potovanje in jih predčasno pospremila nazaj v Maribor. »Z namenom izsleditve in ugotavljanja kršiteljev prisotnih v pretepu bomo policisti zbirali obvestila in zoper kršitelje tudi ustrezno ukrepali,« so napovedali pri PU Murska Sobota.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, so pri varovanju te javne prireditve obravnavali še sedem kršitev določil zakona o javnih zbiranjih (6-krat prižiganje bakel, 1-krat zažig zastave) in eno kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru. Vsem je policija izdala plačilne naloge.