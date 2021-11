Slovenija ob skorajšnjem zaključku polletnega predsedovanja Svetu EU in 30-letnici samostojnosti do konca decembra v Bruslju organizira različne prireditve in dogodke, ki bodo pritegnili tako ljubitelje glasbe in leposlovja kot tudi športne navdušence. Večina se jih bo v prestolnici Evropske unije odvila prihodnji teden. Na različnih prizoriščih bodo potekale razstave, koncerti, razprave in filmske projekcije.

Osrednji del predstavitve Slovenije bo potekal od ponedeljka do srede v osrčju evropske četrti, na krožišču Schuman, kjer je tudi sedež glavnih institucij Evropske unije. Tam bodo pripravili Slovenski festival, na katerem bodo obiskovalci spoznavali, v čem je Slovenija vrhunska - športu, naravi in aktivnostih na prostem, pa tudi v kulturi, znanosti in gastronomiji, so zapisali na spletni strani slovenskega predsedstva.

Ob odprtju festivala v ponedeljek bosta navzoče med drugim nagovorili ministrica za izobraževanje Simona Kustec in evropska komisarka za izobraževanje in kulturo Marija Gabriel. Nastopila bo tudi Ana Soklič, ki je predstavljala Slovenijo na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije.

Sreda bo športno obarvana, saj bodo na pogovorih o vlogi športa v družbi sodelovali tudi nekateri slovenski vrhunski športniki, med njimi kolesar Primož Roglič in nekdanja smučarska tekačica Vesna Fabjan. Obiskovalci bodo lahko poleg tega virtualno poleteli s planiške velikanke in se fotografirali z Luko Dončićem - oziroma ob njegovi podobi dejanske velikosti.

V okviru Slovenskega festivala bo na ogled tudi igrano-dokumentarni film 30 vrhov za 30 let kot poklon slovenskim goram in hribom ter projekcija baleta Povodni mož koreografa Edwarda Cluga z Blejskega jezera. Potekala bo tudi razprava o vplivu umetne inteligence na družbo. Ob tem bodo na pokušino tudi slovenske jedi in vino.

Tipične jedi različnih slovenskih pokrajin bodo sicer ves teden bogatile tudi jedilnik restavracij Sveta EU, v okviru katerega se sestajajo predstavniki držav članic.

V torek zvečer bo v gledališču Ancienne Belgique koncert slovenske vokalne skupine Perpetuum Jazzile. V bruseljskem kulturnem centru Bozar pa je dan kasneje na sporedu literarni večer s pisateljema Dragom Jančarjem in Stefanom Hertmansom, sicer priznanim avtorjem flamskega literarnega sveta.