Hči Zdravka Čolića s privlačnimi fotografijami pokazala skrivnostno vilo

Nesporna pevska legenda in glasbena zvezda Zdravko Čolić je svoje zasebno življenje uspešno skrival pred javnostjo. Živel je mirno in umaknjeno brez škandalov. Znano je, da ima iz zakona z ženo Aleksandro dve hčeri, Uno in Laro. Devetnajstletna Una je zrasla v pravo lepotico in na družbenih omrežjih pritegnila veliko pozornosti; samo na instagramu ji sledi več kot 33.000 sledilcev. Javnosti je malo znano, da ima Una dve imeni – Una Zvezdana, a se tako ne mara podpisovati. Una redno objavlja fotografije iz svojega življenja in s tem razkriva tudi skrbno skrito življenje slavnega očeta. Čolić je pred kratkim povedal, da se zaveda, koliko pozornosti pritegne njegova priljubljena hči. »Una je zdaj bolj priljubljena od mene, ima svoje oboževalce,« je pred kratkim z nasmehom povedal Čola.