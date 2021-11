Napovedan dvig plač v domovih za starejše – plače se bodo dvignile predvsem tistim, ki opravljajo delo bolničarjev, medicinskih sester, socialnih oskrbovalk in varuhov – v opozicijskih strankah pozdravljajo. A ob tem opozarjajo, da dvig plač ne bo financiran iz javnih sredstev, pač pa bo vlada del stroška z dvigom oskrbnin prevalila na starostnike in njihove svojce, saj se bo oskrbnina dvignila za 5,6 odstotka.

»Med upokojenci je stopnja tveganja revščine najvišja. Seveda ni prav, da se breme dviga plač prevali na tiste, ki že tako nimajo. Sklicali smo izredno sejo DZ, na kateri bomo od vlade zahtevali ukrepanje, da najde sredstva za dvig plač v javnih virih, torej v proračunu,« je dejal Miha Kordiš iz Levice. »Medtem ko je minister Matej Tonin v Italiji kupoval letalo, ki ga ne potrebujemo, je njegov strankarski kolega z ministrstva za delo Janez Cigler Kralj dejal, da za financiranje dviga plač ne najdejo nobene druge možnosti, kot da dodatno obremenijo najranljivejše,« je še povedal. »To je za nas popolnoma nesprejemljivo,« so jasni tudi v SD, kjer pravijo, da 16 milijonov v primerjavi z milijoni, ki se jih po nepotrebnem troši, ne bi smel biti problem. Kritični so tudi do tega, da se »kot po tekočem traku sprejema zakone, ki nimajo finančnega kritja«, menijo, da je takšen tudi zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga bo državni zbor obravnaval jutri. Da vlada s tem načinom dela drvi v javnofinančni prepad, svarijo tudi v LMŠ. »Namesto, da bi vlada upokojencem za novo leto kaj podarila, jim je prinesla podražitev domov za starejše,« pa pravijo v SAB, kjer kot ostale opozicijske stranke podpirajo dvig plač, a obsojajo, da se del tega odvija na plečih oskrbovancev domov za starejše

Novinarska konferenca opozicijskih strank Levica, LMŠ, SD in SAB.

Vatovec: Sobotno dogajanje je prvovrstna zloraba

Odbor DZ za zdravstvo je v soboto zvečer ob obstrukciji dela opozicije pripravil dopolnjeni predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Poslanci LMŠ, SD, SAB in Levice so sejo odbora zaradi kršenja poslovnika zapustili. Kot so pojasnili, se niso strinjali, da se seja v nasprotju s poslovnikom nadaljuje tudi po 22. uri. Preostali poslanci so dopolnjeni predlog zakona soglasno podprli. Od več vloženih amandmajev k zakonu, ki so jih vložili SD, LMŠ, SAB in nepovezani poslanci, na seji odbora za zdravstvo ni bil sprejet niti eden.

»Kar se je dogajalo v soboto na odboru za zdravstvo, je nesprejemljivo in je tudi prvovrstna zloraba vseh možnih procedur v državnem zboru,« je sobotno dogajanje komentiral Matej T. Vatovec iz Levice. Kot je dejal, sta poročilo o delu odbora in zadnja različica zakona do poslancev prišla danes, manj kot 24 ur pred nadaljnjo obravnavo, ki bo potekala na jutrišnji izredni seji. »To je katastrofalno,« pravi Vatovec. »Jutri bomo imeli sejo, na kateri naj bi sprejemali enega pomembnejši zakonov, ne da bi lahko zares ugotovili, kaj bo zakon prinašal,« je pojasnil. »Državni zbor na ta način ne more in ne bi smel sprejemati zakonov. Odbor bi lahko delal do 22. ure, vse, kar se je zgodilo po tej uri, je po našem mnenju nelegitimno,« je še dejal.