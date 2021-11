V sredo bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Burja na Primorskem bo oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -7, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo na severovzhodu deloma sončno, drugod se bo pooblačilo, predvsem v zahodnih krajih bo občasno deževalo. V noči na petek bodo padavine prehodno zajele vso državo. V petek bo oblačno, še bo občasno deževalo.

Vremenska slika: Nad zahodnim Sredozemljem se poglablja ciklonsko območje, nad srednjo Evropo pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnikom k nam priteka suh in hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih jugovzhodno od nas oblačno, drugod bo precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod po nižinah megleno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna, v Kvarnerju pa zmerna do močna burja. V sredo bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Burja ob severnem Jadranu bo oslabela.

Biovreme: Danes bo obremenitev popustila in večji del dneva vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav s počutjem. V sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.