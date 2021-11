Medtem ko v EU namernih migracijskih pritiskov Belorusije za zdaj ne povezujejo s krepitvijo ruskih vojaških sil ob Ukrajini, pa je Kuleba po srečanju s Stoltenbergom opozoril, da so ruski vojaški manevri na meji z Ukrajino, belorusko izkoriščanje migrantov, energetska kriza in množične dezinformacije en kompleksen skupek dogodkov, ki so vsi elementi ruske hibridne vojne proti evroatlantski skupnosti.

Generalni sekretar zavezništva je izpostavil, da so v minulih tednih zaznali »veliko in nenavadno zbiranje ruskih sil blizu ukrajinskih meja« ter da razmere zelo pozorno spremljajo. »Kakršne koli nadaljnje provokacije ali agresivna dejanja Rusije bi sprožila resno zaskrbljenost,« je opozoril in Moskvo pozval k preglednosti glede vojaških dejavnosti.

Na vprašanje, ali se strinja z oceno ukrajinskega ministra, da so vsi ti pojavi povezani in da gre dejansko za en hibridni napad, pa je odgovoril, da je ključno preprečiti stopnjevanje napetosti in zagotoviti, da stvari ne bodo ušle izpod nadzora. Ob tem je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi dogajanja ter opozoril, da se veliko stvari dogaja hkrati in da se napetosti stopnjujejo tudi na Zahodnem Balkanu.

Konkretnega odgovora na vprašanje, ali je ruski napad na Ukrajino dejansko blizu, kot so opozorile ZDA, Stoltenberg ni želel podati, češ da ne more govoriti o podrobnostih obveščevalnih podatkov in da se je treba izogibati špekuliranju. Izpostavil je, da ne vidijo takojšnje grožnje kateri od članic Nata.

Ob tem je opozoril, da je potreben realizem glede izzivov ob in v Ukrajini, sploh glede na to, da je Rusija v preteklosti že pokazala tako pripravljenost kot zmožnost uporabe vojaških sil proti Ukrajini, tako z nezakonito priključitvijo Krima leta 2014 kot s podporo separatistom v Donbasu. Opozoril je tudi, da tako nakopičene sile bistveno zmanjšajo čas za opozorilo med odločitvijo in dejansko izvedbo agresivne vojaške akcije.

Zaskrbljenost zaradi ruskih premikov ob Ukrajini so minuli teden izrazili tudi v EU. S Kulebo so se danes sestali tudi zunanji ministri unije, prav tako je danes v Bruslju ministrsko srečanje vzhodnega partnerstva - EU ter Ukrajine, Gruzije, Moldavije, Armenije, Azerbajdžana in Belorusije - v sklopu priprav vrha, ki bo sredi decembra.