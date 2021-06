Več kot 350.000 ljudi v Tigrayju živi v "katastrofalnih razmerah", ugotavlja poročilo ZN. Brez hitrega ukrepanja bi lahko zaradi lakote umrlo dva milijona ljudi, so v četrtek opozorili Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO), Svetovni program ZN za hrano (WFP) in Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef).

Oborožene skupine ovirajo dostop Kot so poudarili, je treba humanitarnim organizacijam zagotoviti dostop do v konfliktu opustošenega območja. Po besedah vodje WFP Davida Beasleyja namreč organizacije nujno potrebne pomoči na območje ne morejo dostaviti, saj jim oborožene skupine ovirajo dostop. ZN opozarjajo, da gre za najhujšo krizo po lakoti, ki je izbruhnila leta 2010 v Somaliji, kjer je umrlo četrt milijona Somalijcev, med žrtvami pa je bila več kot polovica otrok. Konflikt v Tigrayju je izbruhnil novembra lani, ko je etiopska vlada pod vodstvom premiera Abiyja Ahmeda začela vojaško ofenzivo proti regionalni vladajoči Tigrajski ljudski osvobodilni fronti (TPLF) na severu Etiopije, v konflikt pa se je vključila tudi vojska sosednje Eritreje, ki podpira etiopsko vlado.