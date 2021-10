Glede snemalke oziroma direktorice fotografije 42-letne Halyne Hutchins, ki je umrla, šerif ni natančno pojasnil, ali so tudi v njej odkrili kroglo.

»Dejstva so jasna. Orožje je bilo predano gospodu Baldwinu. Orožje je bilo delujoče in je izstrelilo pravi naboj, ubilo Hutchinsovo in ranilo Souzo,« je dejal šerif Mendoza na skupni novinarski konferenci z okrožno tožilko Mary Carmack Altwies.

Na prizorišču slepi in pravi naboji

Preiskovalci so na prizorišču snemanja filma zasegli okrog 500 nabojev tako slepih kot pravih. Svinčenega, ki je bil izstreljen iz pištole, so potegnili iz ramena režiserja.

Zasegli so tudi tri pištole. Ob tisti, s katero je streljal Baldwin, je bila ena plastična, druga pa ni delovala. Dokaze so predali zvezni policiji FBI za nadaljnjo preiskavo.

Zaslišali so vse neposredne priče tragedije, pogovoriti pa se nameravajo še z vsemi, ki so bili na sceni. Mendoza je dejal, da Baldwinova orožarka Hannah Reed Gutierrez in pomočnik režiserja David Halls sodelujeta s preiskavo.

Reed Gutierrezova je povedala, da je na dan snemanja posebej preverila vse slepe naboje, da ne bi bilo med njimi pravega. Med kosilom so bile pištole zaklenjene, naboji pa so bili na odprtem vozičku. Zagotovila je, da nikoli na sceni niso imeli pravih nabojev.

Baldwin je prejšnji teden vadil kavbojsko potegovanje pištole in merjenje. Sedel je v cerkveni klopi scene in vadil, kako se izvleče pištola. Ko je odjeknil strel, se je Hutchinsova prijela za trebuh in sesedla.

Tožilka je dejala, da bodo sprožili kazenski pregon, če bodo to zahtevala dejstva in dokazi, trenutno pa naj bi bile na mizi vse opcije. Baldwin je pištolo dobil v roke od Hallsa, ki mu je povedal, da ni napolnjena. Detektivom je priznal, da pred tem ni povsem pregledal pištole in da se ne spomni, ali mu je Reed Gutierrezova pokazala nabojnik in kaj je v njem.

Halls je bil že leta 2019 obtožen, da ni upošteval varnostnih pravil na drugem snemanju in je izgubil službo. Baldwin je bil po incidentu vidno razburjen, kasneje pa je tvitnil, da »nima besed s katerimi bi lahko izrazil šok in žalost zaradi tragične nesreče, ki je vzela življenje žene, matere in zelo občudovane kolegice Halyne Hutchins«.