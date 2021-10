Fincu sledi še en aktiven dirkač Španec Fernando Alonso s 327 starti. Räikkönen je doslej zbral 21 zmag, 103-krat je stal na zmagovalnem odru, 18-krat je dirko začel z najboljšega startnega položaja, odpeljal je tudi 46 najhitrejših krogov. V mlajših letih je vozil karting, na svoji prvi dirki zunaj Finske v Monaku pa je med dirko zlomil volan in na startno-ciljni ravnini z njim mahal, da je opozoril mehanike. Do prvega zavoja je volan pritrdil nazaj in dirkal naprej. Ko je naslednjič dirkal v Monaku, star petnajst let, je z gokartom ob nesreči odletel čez ograje, sam spravil gokart nazaj na stezo in vseeno končal kot tretji, čeprav je bilo njegovo moštvo prepričano, da je odstopil.

Do dirkača v formuli ena je prišel po le 23 dirkah v formuli Renault in Ford, na katerih je slavil 13-krat. Njegov talent je prepoznal šef moštva Sauber v formuli ena Peter Sauber in mu septembra 2000 ponudil testiranje v italijanskem Mugellu. Že drugi dan testiranja je vozil pol sekunde hitreje od rednega voznika v tem moštvu Pedra Deniza. Peter Sauber je to informacijo skrival, da si ga druge ekipe ne bi želele v svojem moštvu. Sauber mu je tako ponudil sedež za sezono 2001, ko je nadomestil drugega Finca Mika Salo, ki je odšel k Toyoti.

Zdravnik je bil navdušen Kimijev moštveni kolega pri Sauberju je bil Nick Heidfeld, ki je prišel iz ekipe Prost. Sergio Rinland, takratni glavni inženir, je dejal: »Pogledal sem ga v oči in pomislil, da sem ta pogled že nekje videl. In vem, kje. Dobil sem kurjo polt, ko sem se spomnil tega pogleda. Bil je Senna.« Räikkönen pred sezono formule ena ni imel superlicence, ki jo potrebuje vsak dirkač, ki želi nastopati v kraljici motošporta. Takratni šef FIE Max Mosley ni bil navdušen, da prihaja tako neizkušen dirkač, ki bi lahko predstavljal nevarnost za vse druge. Sauberju je uspelo prepričati Mosleyja in tako je eden najbolj talentiranih voznikov vseh časov lahko pokazal, iz kakšnega testa je. Že na svoji prvi dirki je končal na šestem mestu in osvojil prvo točko, čeprav je še 30 minut pred začetkom dirke spal. Sezono je končal na desetem mestu z devetimi točkami. Naslednje leto je sprejel ponudbo McLarna, kjer je zamenjal letečega Finca Miko Hakkinena. Aki Hintsa, takratni zdravnik pri McLarnu, ki je med drugim analiziral telo Haileja Gebreselassieja in drugih odličnih atletov, je po testiranju o Räikkönenu dejal: »Kimijeva sposobnost konceptualizacije tridimenzionalnega prostora je onkraj tega sveta. Njegovi rezultati so izjemni, najboljši, kar sem jih kdaj videl.« V naslednjih petih letih pri McLarnu je bil v skupnem seštevku dvakrat drugi (2003, 2005). McLarnov bolid je bil izjemno hiter, a zelo nezanesljiv. Takratni dizajner v ekipi Adrien Newey je vedno iskal limit in ga včasih tudi prekoračil. Kimi se ni preveč razburjal, saj je dejal, da je formula ena zanj kot hobi. Tako je leta 2006 na VN Monaka po okvari svojega dirkalnika odšel naravnost na jahto namesto v bokse.