Sinoči je zagorelo v 12-nadstropni stolpnici v Jakčevi ulici v ljubljanskem Štepanjskem naselju. Nekaj minut čez 22. uro se je v prvi kleti poslopja vnel pohištveni inventar, šlo naj bi za star kavč. Ogenj se je razširil na strop v kleti in zajel tudi del izolacijskega materiala, vendar so ga gasilci hitro omejili in pogasili. Težava pa je bila v dimu, ki je napolnil skupne prostore stolpnice. »Bil je gost in je zadimil prostore vse do vrha stavbe,« nam je povedal vodja intervencije Jure Dolinar iz ljubljanske poklicne gasilske brigade. Kot je pojasnil, v takšnih primerih uporabijo nadtlačne prezračevalnike, tokrat tri. Najprej so prezračili stopnišče, nato pa še vse slepe hodnike.

Stanovalce so prek megafona pozivali, naj ostanejo v stanovanjih. Če bi jih zmotil dim, pa da naj položijo brisače na tla ob vhodna vrata. »Evakuacija je bila v danih razmerah nesmiselna, varneje je bilo ostati v stanovanju. So pa nekateri stanovanje zapustili že pred naših prihodom, nekateri pa kljub navodilom tudi ko smo bili že tam,« je dejal Dolinar.