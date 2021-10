Osnovni namen akcije je poudariti pomen dreves v mestu. Ljubljančani so akcijo dobro sprejeli, saj so meščani zelo naklonjeni skrbi za mestno drevje. Mestno drevo leta tako na simbolni ravni predstavlja vsa mestna drevesa.

Lani je bila zmagovalka povešava bukev, ki na vrtu zasebne hiše ob Vodnikovi cesti raste že več kot sto let. Skrb zanjo se prenaša na vsakokratnega lastnika hiša. Povešava bukev ni le zelo markantno drevo, temveč je v mestu tudi izjemno redka. Še leto prej je naziv mestnega drevesa leta prejela platana na vogalu Streliške in Strossmayerjeve ulice, ki je eno od starejših dreves v mestu, z obsegom 596 centimetrov in 33 metri višine sodi tudi med najdebelejša drevesa te vrste v Ljubljani in Sloveniji.