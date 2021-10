Ciprese na poti Nič hudega sluteč in meneč se zase se je 51-letnik s traktorjem vozil po Žužemberku. Vreme je bilo tisto popoldne lepo, toplino jesenskih sončnih žarkov je na trenutke skazil lahen vetrič, a pri srcu mu je bilo toplo. Tudi zaradi več kozarcev alkohola, ki jih je zvrnil po kosilu. Če smo iskreni, je nekaj kratkega zategnil že tudi dopoldne. Kar dosti ga je imel pod kapo. A je bilo popoldanskega uživanja kaj kmalu konec. Na pot so se mu namreč postavile ciprese, ki so se nesramno bohotile ob hiši. Gospod traktorist se je razburil, in to ne le na zelenje! Nahrulil je lastnika hiše in cipres, kaj hudiča se vendarle gre, da mu grmičevje bolj ali manj meče pod kolesa. Pijanemu je uspelo lastnika še udariti in pobegniti. Policija ga je kmalu izsledila in mu izdala kazen, zagovarjati pa se bo moral še pred sodnikom. Svet se je res povsem iztiril. Kam smo vendarle prišli, da je treba poleg šoferjev, kolesarjev, pešcev in živali na cesti paziti tudi na rastlinje?

Trije motoristi in pes Tragična in predvsem zelo neobičajna nesreča se je v nedeljo dopoldne pripetila na Kozini. 52-letni motorist je povozil psa, padel po cesti in se lažje poškodoval. Žival je po trku odbilo na drugo stran ceste, kjer sta iz smeri Divače pripeljala še dva motorista. Najprej je v psa trčil 51-letnik, ki ni padel, si je pa poškodoval vozilo, drugi, star 39 let, pa je psa povozil. Štirinožec je na kraju nesreče zaradi hudih poškodb poginil. Njegov lastnik iz Hrpelj je dobil kazen. Pazite na svoje kužke vedno in povsod, sploh pa v bližini ceste.

Izdala so ga stopala Novi tehnologiji navkljub so dobre stare skrivalnice pri (majhnih) otrocih še vedno zelo priljubljene. Čeravno jim igra običajno ne gre preveč dobro od rok. Skrivališče kaj hitro izdajo s hihitanjem ali vrhom glave, ki kuka iznad kavča. Na podoben način se je pred policisti »skril« 36-letni Anglež, ki so ga lovili zaradi niza kraj. Na hišni zvonec se ni javil, a so policisti stanovanje vseeno pregledali. Moškega so našli skritega v omari, pokritega z odejo. Noge so mu štrlele ven. »Če boste bežali pred nami, vas bomo ulovili. Naš osumljenec si je tokrat že vnaprej pripravil odejo za v celico,« so druge nepridiprave posvarili lokalni policisti, objavi pa priložili fotografijo neuspelih skrivalnic. Med komentarji se je nekdo pošalil, da bi si moral ropar za uspešen pobeg nabaviti plašč nevidnosti Harryja Potterja.

Stebriček napičil policiste Na svoj račun pa so se morali smejati policisti iz Leedsa. Za nepravilno parkiranje službenega vozila bi si pravzaprav morali napisati kazen, a so si prislužili »le« javno zasmehovanje in račun za popravilo jeklenega konjička. Pred nekaj dnevi je patrulja peugeota parkirala na »varnem« mestu in se odpravila na delo. Nekaj trenutkov zatem se je po ulici zaslišal glasen pok. Priče so bile osuple – prednji del policijskega avtomobila je bil kakšen meter v zraku. Možje v modrem so namreč avto pustili na spuščajočih in dvigajočih se kovinskih stebričkih, ki, kako ironično, varujejo pločnik pred neželenim parkiranjem. »Ustavili so, da bi premestili prodajalce začimb. Ko so šli iz avta, so se stebrički počasi začeli dvigovati, avto pa se je nasadil nanje. Začimbarji so umirali od smeha,« je za lokalne medije humorni dogodek opisala priča. Predstavnik policije je bil bolj skop z besedami, povedal je le, da bodo vozilo odpeljali na popravilo, preden ga vrnejo v uporabo.