»Pomembno je, da imamo rdečo nit v prostoru ali stanovanju in oblazinjeno pohištvo povežemo recimo z zavesami,« pojasni Koželj iz družinskega podjetja s skoraj tridesetletno tradicijo Studio 75b, v katerem se poleg šivanja ukvarjajo tudi z izdelavo sedežnih garnitur, enosedi, dvosedi in trosedi, posamezne kose pohištva tudi obnovijo in zamenjajo material. V studiu, ki ima sedež na Spodnji Slivnici pri Grosupljem, skladno z barvo predlagajo še kakovostno blago za zavese ali roloje ter kuhinjske stole in osvežijo prostor v celoti.

»Vzmetenje je pomembno za udobje, pa tudi za življenjsko dobo sedežne garniture. Ne smemo pozabiti niti na kakovostno konstrukcijo iz masivnega lesa, odporno proti obremenitvam, in peno. Pene se razlikujejo po trdoti, gostoti in elastičnosti ter višini. Poznamo različne načine vzmetenja, na primer vzmetne elastike, jeklene valovite vezi in vzmeti, težko pa je izpostaviti zgolj eno vzmetenje, saj je to odvisno od načina uporabe,« je pojasnil sogovornik. Ker pa nam različni trgovci ponujajo vrsto različnih kosov pohištva, je dobro prepoznati kakovostno pohištvo že v trgovini. Vendar tukaj strokovnjak za oblazinjeno pohištvo pripomni, da je v trgovini zelo težko prepoznati kakovostno vzmetenje, saj se pomanjkljivosti pokažejo z uporabo. In nemalokrat se zgodi, da se po nekajletni uporabi stranke nanje obrnejo ravno zaradi popravila vzmetenja. Če so vsi drugi deli tega kosa pohištva dobro ohranjeni, v Studiu 75b vzmetenje naredijo na novo ter s tem izboljšajo in podaljšajo življenjsko dobo sedežni garnituri.

»Tudi na področju notranje opreme in oblazinjenega pohištva se trendi spreminjajo. V zadnjem času lahko zasledimo vračanje nekaterih kosov notranje opreme in materialov – vračata se žamet in pliš, artdekojevski kosi in chesterfield; slednjega izdelujemo za posteljne okvirje, pri oblazinjenju vrat v stanovanju in sedežne garniture. Zasledimo lahko tudi mehke zaobljene linije sedežnih garnitur, ki kar vabijo v svoj objem. Barve ostajajo nevtralne, veliko je sive, bež ter zemeljskih barv, pa tudi modre in rožnate.«

»Za oblazinjeno pohištvo predlagamo kakovosten in trpežen material, nizka cena naj ne bo merilo za nakup. Na trgu lahko najdete materiale, odporne proti praskanju domačih ljubljenčkov, voščenkam v rokah malčkov, politi tekočini, ki se ne vpije in se jo zato zlahka obriše. Določeni materiali so tehnično tako dovršeni, da tudi najzahtevnejše madeže samo obrišemo s krpo. Priporočamo tudi usnje, tako naravno kot EKO, saj je takšno oblazinjeno pohištvo lahko vzdrževati,« pravi Koželj in v nadaljevanju našteje letošnje trendovske materiale in barve.

Ob vsem naštetem in res pestri ponudbi kosov pohištva sledi logično vprašanje, kako bi opisali čim bolj udobno in hkrati funkcionalno oblazinjeno pohištvo za dnevne prostore. »Konstrukcija iz masivnega lesa, kakovostno vzmetenje in prvovrsten material so ključni za udobno oblazinjeno pohištvo. Seveda sta pomembna videz pohištva in funkcionalnost: izvlečne postelje, ročaji, mizice, nastavljivi vzglavniki in skriti predali v sedežni garnituri. Zanimive se tudi modularne sedežne garniture, ki jih lahko poljubno obračamo ter prilagajamo želji in uporabi,« strne sogovornik vse pomembne podatke.

Dvosed, trosed ali udobna večja sedežna garnitura?

»Dvosedi in trosedi so praktični, saj jih lahko poljubno nameščamo v prostoru, morda celo prestavimo iz dnevne sobe kam drugam. Če jih obnovimo, lahko uporabimo različne barve, vzorce in materiale ter si popestrimo bivalni kotiček. Velika sedežna garnitura je običajno srce dnevne sobe in je bolj statična, zato je še toliko bolj pomembno, kakšen tip izberemo, predvsem pa naj bo udobna,« meni strokovnjak za šiviljstvo in oblazinjeno pohištvo. In kdaj je še smiselno obnoviti staro pohištvo?

»Zagotovo je smiselno obnoviti kose, ki so nam ljubi ali imajo sentimentalno vrednost, saj bodo po obnovi osveženi in ponovno pripravljeni za uporabo. Restavriranje in obnavljanje oblazinjenega pa tudi vsega drugega pohištva je še kako smiselno, saj je bolj ekološko in s tem trajnostno, k čemur moramo stremeti prav vsi. Pohištvo, ki so ga izdelovali v preteklosti, je velikokrat mnogo bolj kakovostno kot današnji kosi množične proizvodnje.«