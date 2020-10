»Pri izdelavi sedežne garniture se običajno uporabi vzmetne elastike, jeklene valovite vezi, vzmeti ali trdo podlago. Kuhinjski stoli niso vzmeteni, za udobje poskrbi pena. Težko izpostavim samo en način vzmetenja oblazinjenega pohištva, saj je to odvisno tudi od načina uporabe in kaj komu predstavlja udobje,« pravi Jan Koželj, ki pri delu in zasebno zagovarja predvsem dejstvo, da je le kakovosten nakup dober nakup. Zato naj pri nakupu pohištva, ki ga bomo imeli vrsto let, ne gledamo le na ceno, saj ta velikokrat upraviči kakovost, so pa seveda na trgu tudi izjeme.

Slediti tradiciji in kakovosti

V družinskem podjetju Studio75b se ukvarjajo z izdelovanjem ženskih in moških oblačil vseh vrst, tako svečanih kot tudi oblačil za vsak dan, šivajo narodne noše na način, kot so to počeli nekoč, v celoti izdelajo sedežne garniture, eno-, dvo- in trosede, po naročilu pa oblazinjeno pohištvo tudi obnovijo in osvežijo ter mu s tem podaljšajo življenjsko dobo. Izdelujejo tudi različne zavese in roloje ter tende in senčnike za terase, ukvarjajo pa se še z vezenjem na oblačila in graviranjem številnih materialov.

»Sodelovali smo že z mnogimi podjetji z različnimi izdelki in storitvami. Ko se dogovorimo za novo sodelovanje, kjer na koncu nastane neki nov izdelek, se vsi skupaj poglobimo v novo nalogo in izpilimo proces, zato lahko rečem, da se kar sproti specializiramo. Ni ovire, ki je ne bi mogli premagati. Mama recimo zašije prav vsako poročno obleko ali svečano moško obleko, kar velja za najtežje opravilo v šiviljskem svetu, z bratom sva se v zadnjih desetih letih usmerila v obnovo in izdelavo oblazinjenega pohištva, zaves in senčil,« Koželjeve predstavi sogovornik. Pove tudi, kako so pri delu opazili, da so zagotovo največja zmota strank tako imenovani organski materiali, saj nemalo proizvajalcev blaga oznako organsko uporablja zgolj kot marketinško sredstvo.