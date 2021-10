Večina vladarjev v cesarskem in sovjetskem obdobju je imela za hišne ljubljenčke pse. Vendar so bile izjeme. Nikita Hruščov, politik in prvi sekretar komunistične partije Sovjetske zveze, je imel v svoji dači rjavega medveda.

Kamčatka umrla na železniških tirih Ruskega carja Petra I. Velikega, ki danes velja za najvplivnejšega moža ruske zgodovine in očeta sodobne Rusije, je v številnih bitkah velike severne vojne s Švedsko spremljala najljubša kobila Lizetta. Mali italijanski hrt Zemira je bil ljubljenec Katarine Velike. Kot se ob takšni lastnici spodobi, je tudi pes užival v pravem razkošju. Ko je Zemira poginila, žalujoča Katarina nekaj dni ni zapustila svojih soban. Pameten koder Nikolaja I. po imenu Hussar je imel pogosto vlogo cesarjevega osebnega služabnika. Ko je Nikolaj želel, da mu nekoga pripeljejo na pogovor, je ponj poslal Hussarja. Ta je želeno osebo s svojimi zobmi dobesedno privlekel predenj. Od vseh ruskih vladarjev je bil največji ljubitelj psov Aleksander II. Najraje je imel irskega setra Milorda, s katerim se je sprehajal po ulicah Sankt Peterburga in Moskve. Milordu se je od žalosti ustavilo srce, ko je cesar brez njegovega spremstva odpotoval v Pariz na svetovno razstavo 1867. Aleksander III. je bil zelo žalosten, ko je Kamčatka, njegova ljubljena psička pasme haski, umrla v nesreči na železniški progi leta 1888. Vsi drugi člani cesarske družine so nesrečo preživeli brez ene same praske. Kasneje je cesar rekel: »Ali imam vsaj enega nesebičnega prijatelja? Nimam in ga ne morem imeti. Kamčatka je bila ravno ta prijatelj.« Nikolaj II. je bil velik ljubitelj škotskih ovčarjev. Ko je njegov Vrani umrl, je cesar dva meseca žaloval. Nato je dobil novega ovčarja po imenu Iman. Hitro se je navezal nanj in bil zadovoljen, da sta si bila psa tudi karakterno zelo podobna. Ko je umrl tudi Iman, se Nikolaj nikoli več ni želel tako močno navezati na psa. Tudi Lenin je imel veliko psov in mačk, vendar se nihče več ne spomni njihovih imen – razen psa Ajdinija. Njuna skupna fotografija je bila posneta leta 1922. Prav posebno darilo je od nizozemske kraljice Wilhelmine, ki je nekoč veljala za najbogatejšo žensko na svetu, prejel Stalin. Kokeršpanjelka Milka mu je družbo delala vse do njegove smrti. Psička je nato še osem let živela s Stalinovo družino.