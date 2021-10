Policija se je razporedila in postavila ograje na običajnih lokacijah okoli parlamenta in pred poslopjem vlade, znova je pripeljala tudi oklepnik za tako imenovano odrivanje množic. Policisti na konjih in »marice« so tudi na Prešernovem trgu. Nad središčem Ljubljane kroži policijski helikopter. Ljudje se šele zbirajo, trenutno jih je okoli 1000, policija pa jih je pred kratkim pozvala, naj se razidejo. Govorov še ni bilo, tudi ozvočenja ni videti.

Ob 15.18 je na Trg republike prišel Zoran Stevanović, ki je za Dnevnik povedal, da ne bo postavil ozvočenja, da bo govoril le, če ga bo postavil kdo drug. Kot je je dejal, ne želi, da je vse na njem, saj da je »organizator protesta ljudstvo«. Po njegovih besedah je med pobudniki protestov več skupin, ki se povezujejo v gibanje, glede svoje aretacije in izpustitve na prostost pa je povedal, da ni več v policijskih postopkih. Sicer pa se Stevanović drži ob strani in daje intervjuje.