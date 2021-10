Vodstvo policije so ob tem pozvali, naj omogoči nemoteno izvedbo preiskave, tako da dovoli vpogled v podatke in dokumente.

V sindikatu ugotavljajo številna neskladja in interpretacije istega dogodka glede ukazov, ki jih je operativni štab policije odredil policistom, ki so tega dne v Ljubljani opravljali delo. V javnosti so bili izraženi dvomi in vprašanja, »ali je policijsko vodstvo varovanja javnega shoda in vrha EU-Zahodni Balkan res sprejemalo ter policistkam in policistom odrejalo nepristranska, strokovno utemeljena in zakonita navodila in ukaze, tako glede uporabe pooblastil, kot prisilnih sredstev«, dodajajo.

Neskladja ugotavljajo tudi na podlagi predhodnih političnih zahtev do vodstva policije glede ostrejšega ukrepanja na protestih, zahtev po menjavi vodstev posameznih enot, izjav nekaterih političnih predstavnikov o pričakovanjih vodstva policije in nastopa predstavnika policije Danijela Lorbeka v medijih v torek po protestih, ki da je dvome še bolj utemeljil.

Zanima jih predvsem, ali je vodstvo policije policistom dajalo zakonite in strokovne ukaze pri uporabi prisilnih sredstev, ali je ravnalo v skladu z metodiko dela, ki je običajna pri vzdrževanju javnega reda in miru, ter ali je vodstvo zagotovilo ustrezno raven varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, so še zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Neodvisna preiskava je po njihovem mnenju nujna tudi zaradi zaščite ugleda policistov, ki so bili v neposrednem stiku z ljudmi in so zaradi morebitnih nestrokovnih ukazov vodstva neutemeljeno podvrženi kritiki javnosti.