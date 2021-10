Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so policisti na sredinem protestu zaznali osem kaznivih dejanj. Med drugim so obravnavali primer neznanih storilcev, ki so na Trgu republike proti policijskemu helikopterju usmerili laserski žarek. Ta zaradi načina razpršitve tovrstnih žarkov predstavlja nevarnost za letalski promet, so navedli na policiji. »Ker se žarek razprši po celotni kabini lahko to privede v skrajnem primeru tudi do nekontroliranega upravljanja helikopterja ali letala, ter posledično strmoglavljenje zrakoplova,« je pojasnila Aleksandra Golec s PU Ljubljana. Laserski žarek lahko na vidu pilota pusti trajne posledice. »Pilot, ki je bil poškodovan, je bil napoten na specialistični pregled vida. V primeru, da je njegov vid prizadet, lahko sledi izguba zdravniškega spričevala, potrebnega za letenje,« je zapisala in opozorila, da piloti s policijskimi helikopterji ne opravljajo samo policijskih nalog, ampak tudi naloge reševanja ljudi v gorah, na cestah in prevoze poškodovanih v bolnišnice.

Zasegli droge in solzivec Policija je na protestu obravnavala tudi več kršitev zakona o javnih zbiranjih in zakona o javnem redu in miru. Eni osebi so zasegli prepovedano drogo, eni osebi pa solzivec. Zaznali so tudi dve kršitvi cestnoprometnih predpisov. Na PU Ljubljana so še pojasnili, da so policisti za zagotovitev javnega reda uporabili tudi prisilna sredstva. Pridržali so več oseb, uporabili pa so tudi ščite, specialno oklepno vozilo z ograjo, plinski razpršilec, konjenico in službene pse. O poškodbah posameznih protestnikov policija za zdaj ni bila obveščena. Nadaljujejo pa z zbiranjem obvestil o dogodku in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo, so sporočili.

Olaj in Hojs zadovoljna Delo policistov na sredinem protestu sta sicer na Twitterju pohvalila tako generalni direktor policije Anton Olaj kot tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Ob tem so na generalni policijski upravi opozorili, da so policisti pri zagotavljanju varnosti na neprijavljenih shodih pogosto tarča fizičnih napadov nasilnežev. Policija zato intenzivno preiskuje okoliščine več tovrstnih kaznivih dejanj. Številne slike in posnetke napadov je namreč moč najti tudi na družbenih omrežjih, so zapisali v sporočilu za javnost. Tudi Olaj je danes na Twitterju ocenil, da je v zadnjem času v javnosti zaslediti pojave zaničevanja policije in policistov. »Imenuje se jih z nacisti, fašisti, organizirana tolpa, itd. Včeraj sem zadolžil določene policiste za aktivnejše zoperstavljanje zoper tovrstne negativne pojave. Napovedujem ničelno toleranco,« je zapisal. Vse, ki imajo informacije o osumljencih ali kaznivih dejanjih ali pa s temi posnetki razpolagajo, policija naproša, da pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 oziroma jih pošljejo po elektronski pošti na naslov protesti.pulj@policija.si.