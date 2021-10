Alojz Sladič iz Sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi je na današnji tiskovni konferenci povedal, da je bilo v okviru torkovih protestov v Ljubljani pridržanih 25 oseb, od tega 22 kršiteljev javnega reda in miru, tri osebe pa so bile pridržane zaradi suma kaznivega dejanja hujskanja k upiranju in preprečitve uradnega dejanja uradni osebi. Po dosedanjih podatkih policije sta dve osebi potrebovali zdravniško pomoč zaradi vdihavanja plina, štirje policisti pa naj bi bilo zaradi metanja predmetov vanje lažje poškodovanih.

Kot je dejal, je trenutno ena izmed oseb, ki so osumljene kaznivih dejanj, še vedno v pridržanju, ena pa je v bolnišnici. Za koga gre, Sladič zaradi varovanja osebnih podatkov ni povedaL Pojasnil je, da policija še zbira dokaze in da gre za 48-urno pridržanje, v času katerega mora osumljence pozvati k sodniku. Sladič je ob tem povedal, da so bili med pridržanimi tudi osebe, ki so jim bile že prej znane zaradi nasilništva, prav tako pa tudi pripadniki navijaških skupin

Sladič: Vsi ukrepi policije so bili strokovni

Sladič je zavrnil ocene, da je šlo pri posredovanju policije za prekomerno uporabo sile. »Uporabljeno je bilo veliko število prisilnih sredstev, kar je bilo nujno, saj je šlo za številne in hujše kršitve, med drugim preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in metanja granitnih kock,« je povedal in dodal, da je policija »pretežno« uporabila plinska sredstva, pri katerih »ne prihaja do poškodb, so pa zelo učinkovita«. Po njegovih besedah je bilo v torek izstreljenih več kot 400 plinskih nabojev in ročnih plinskih bomb, večkrat pa so uporabili tudi vodni curek s primesjo plinskih sredstev. Da bi na demonstrante metali solzivec tudi iz helikopterja, je Sladič zanikal, za dezinformacije pa je označil tudi govorice, da naj bi policija zadržala 30 avtobusov, ki naj bi bili na poti na ljubljanski protest.

Na policiji obžalujejo, da so se v množici, ki je bila deležna prisilnih ukrepov, znašle tudi nič hudega sluteče družine in turisti. »Dinamika gibanja nasilnih izgrednikov je bila zelo pestra. Množica se je pomikala na različne lokacije, zato je žal prišlo tudi do učinka prisilnih sredstev na osebe, ki so se tam znašle naključno,« je povedal Sladič, ob tem pa dodal, da je policija na možnost protesta in zaporo ulic opozarjala že dan prej.

Sladič zanika tudi, da bi bila uporaba sile politična in spodbujena z izjavami premierja Janše in ministra Hojsa.. »To nikakor ne drži. Protest smo samostojno ocenjevali, vse odločitve so bile izveden na strokovni ravni,« je zagotovil in pojasnil, da bodo delovanje in učinkovitost policije ocenili z analizo.

Shoda, ki je proti večeru ušel izpod nadzora, se je po podatkih policije zbralo okoli tri tisoč ljudi. Pri umirjanju množice je sodelovalo več tisoč policistov iz različnih policijskih enot policijskih uprav, med drugim posebna enota, konjenica, policisti vodniki službenih psov, specialna enota, letalska policijska enota ter Center za varovanje in zaščito. Policija je protestnike poskušala pregnati z vodnim topom, s katerim je škropila tudi solzivec.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dogodku v smislu odkrivanja vseh kaznivih ravnanj, prav tako obravnavajo več kaznivih dejanj poškodovanj tuje stvari, med drugim so bila poškodovana službena vozila policije, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Zaradi gostovanja vrha EU in Zahodnega Balkana ter napovedanih neprijavljenih protestov v Ljubljani, na Bledu in v okolici Brda pri Kranju tudi danes velja omejitev oziroma prepoved gibanja.