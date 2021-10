Kadrovska rošada v kanclerskem uradu še zdaleč ni prinesla pomiritve v avstrijski politiki. Potem ko je predsednik države Alexander Van der Bellen včeraj zaprisegel novega kanclerja Alexandra Schallenberga, vodenje zunanjega ministrstva pa je od Schallenberga prevzel dosedanji veleposlanik v Franciji Michael Linhart, je za razburjenje pri opoziciji poskrbela kratka izjava novega predsednika vlade.

Le nekaj minut zatem, ko je Van der Bellen včeraj dejal, da je bilo v minulih dneh močno zamajano zaupanje državljanov v politiko, slednja pa da mora to zaupanje spet vzpostaviti, je sveže zapriseženi kancler Schallenberg v kratki izjavi demonstrativno stopil v bran svojemu predhodniku Sebastianu Kurzu. Po napovedi, da bo poskušal med vodenjem vlade vzpostaviti odgovornost in stabilnost ter se bo zavzemal za premostitev nastalih razkolov, je dviganje obrvi pri opoziciji povzročila njegova izražena namera, da bo ohranil tesno sodelovanje z nekdanjim kanclerjem, ki bo poslej vodil poslansko skupino ljudske stranke (ÖVP) v parlamentu. »Vse drugo bi bilo demokratično-politično absurdno,« je dejal in pristavil, da sam očitke proti Kurzu ocenjuje kot napačne.

Tudi zaradi te izjave so v opoziciji prepričani, da se z menjavo na vrhu vlade ni nič spremenilo. Turkizni sistem »države v državi«, ki da ga je vzpostavil Kurz, po njenem traja še naprej. Zato pravi, da pritiska na vlado ne bo popustila. Napoveduje se več preiskav in vložitev nezaupnice zoper celotno turkizno-zeleno koalicijo.

Predsednica opozicijske stranke Neos Beate Meinl-Reisinger je menila, da Schallenbergova izjava ne zveni kot nov začetek, novi kancler pa da z njo prehiteva ugotovitve pravosodnih organov. Država se po njeni oceni zdaj tudi ne more vrniti na točko, kot da se nič ni zgodilo. Vodja svobodnjakov Herbert Kickl je menil, da politična kriza v Avstriji še zdaleč ni končana, kancler Schallenberg pa da s svojo izjavo o Kurzu »nadaljuje vojni pohod ÖVP proti pravosodju«.

»Ne bom kancler v senci,« se je na očitke opozicije, da bo vladne niti vlekel iz ozadja, včeraj v pisni izjavi odzval Kurz in se zahvalil Schallenbergu, da je prevzel vodenje vlade. Hkrati je napovedal, da bo s svojim delom iz poslanskih vrst po najboljših močeh podpiral koalicijo.