Kriza avstrijske vlade je izbruhnila v sredo, ko je policija preiskala kanclerjev kabinet, finančno ministrstvo in prostore ljudske stranke (ÖVP) zaradi suma, da naj bi ozek krog okoli Kurza uporabil proračunski denar in vpliv, da so njegovega predhodnika na čelu stranke Reinholda Mitterlehnerja predstavljali v slabi luči in tako Kurzu tlakovali pot na čelo ÖVP.

Kurzevi zaupniki naj bi med letoma 2016 in 2018 naročali javnomnenjske raziskave, ki so kazale na občutnejši padec priljubljenosti ÖVP kot druge javnomnenjske raziskave. Pri medijski skupini Österreich naj bi tudi zakupili oglasni prostor v zameno za ustrezno poročanje.

Zaradi obtožb je grozil razpad vladajoče koalicije ljudske stranke z Zelenimi, ki so ocenili, da kancler ni več primeren za vodenje vlade.

Kurz se sicer ne umika iz politike. Še naprej bo ostal na čelu ÖVP in bo tudi vodja strankine poslanske skupine v parlamentu.

Na kanclerskem položaju naj bi ga nasledil strankarski kolega, zunanji minister Alexander Schallenberg.