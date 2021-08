»Naše stališče je, da se čim več ljudem omogoči humanitarno oskrbo v bližini njihove domovine, če zapustijo državo,« je dejala Merklova.

Kurz je ob tem poudaril, da so že okrepili pomoč. »Humanitarno pomoč za Afganistan in regijo smo okrepili na način, kot je doslej še nismo,« je povedal.

Je pa Kurz manj naklonjen sprejetju beguncev. Tudi danes je na vprašanje odgovoril, da je njegovo stališče znano in se ni spremenilo. Avstrija je po njegovem že sedaj veliko prispevala in sprejela proporcionalno več ljudi. »Preračunano na število prebivalcev imamo četrto največjo afganistansko skupnost na svetu,« je povedal.

Merklova je dejala, da se čuti zavezano afganistanskim sodelavcem in njihovim svojcem. Pri tem gre za od 10.000 do 40.000 ljudi, še vedno pa je potrebno izvedeti, koliko od njih želi zapustiti Afganistan. »Nihče ne zapusti domovine z lahkim srcem. In zato je vse dobro in pomembno, kaj lahko naredimo v regiji,« je dodala.

Prepričana je tudi, da letališče v Kabulu ostaja ključnega pomena za Afganistan, saj brez njega države ne more doseči niti humanitarna niti medicinska pomoč.

Kurz se je na zadnjem obisku pri kanclerki, ki se jeseni poslavlja iz politike, poklonil tudi njenim izkušnjam. Prepričan je, da bo Evropska unija z Merklovo izgubil vodjo, ki je vplivala na povezavo kot nihče drug.