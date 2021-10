Avstrija se je znašla pred hudo politično krizo. Kanclerju Sebastianu Kurzu se zaradi nove afere močno maje premierski stolček, od njega se odmika koalicijska partnerica stranka Zelenih, opozicija pa družno zahteva njegov odstop.

Razlog za notranjepolitično vrenje pri severnih sosedih so policijske preiskave v sredo, ki so potekale, ko je bil kancler na vrhu EU-zahodni Balkan na Brdu pri Kranju. Policija je preiskala njegov kanclerski urad, finančno ministrstvo in prostore njegove Avstrijske ljudske stranke (ÖVP). Iskali so dokaze o tem, ali je ozek krog zaupnikov Kurza uporabil proračunski denar in svoj vpliv za to, da so prejšnjega predsedujočega Ljudski stranki Reinholda Mitterlehnerja predstavljali v slabi luči in posledično odprli pot za Kurzev naskok na čelo ÖVP.

Državni tožilci preiskujejo sume, da so Kurzevi zaupniki med letoma 2016 in 2018 naročil izdelavo javnomnenjskih raziskav, ki so kazale na občutnejši padec priljubljenosti ÖVP kot druge javnomnenjske raziskave. Pri medijski skupini Österreich naj bi zarotniški krog tudi zakupil oglasni prostor in v zameno terjal prijazno poročanje. Cilj tega početja je bil očitno zrušiti Mitterlehnerja in tako omogočiti takratnemu zunanjemu ministru Kurzu prevzem ÖVP.

Skrivni dogovori in nakazila Denar za to ukano naj ne bi prišel iz proračuna ÖVP, temveč s finančnega ministrstva. Dober milijon evrov za ankete in oglase naj bi poplačali iz proračuna. Med osumljenci je tudi Kurz, saj tožilci predvidevajo, da se vse to ni moglo zgoditi brez njegove vednosti. V medijih so se znašla tudi SMS-sporočila Kurzevih zaupnikov, v katerih so se veselili doseženih dogovorov. Enemu od njih se je sedanji kancler zahvalil za poročanje tabloida Österreich. Petintridesetletnega kanclerja Kurza, ki je veljal za čudežnega dečka avstrijske politike in je postal najmlajši evropski premier, bi ta afera utegnila stati premierski položaj. V sredo zvečer je sicer za avstrijsko javno televizijo zanikal vse očitke in izrazil upanje, da se bodo izkazali za napačne. Kot premier za zdaj ne namerava odstopiti, je dejal in vztrajal, naj se v preiskavi najprej ugotovi, ali so sploh obstajala prikrita plačila. In četudi morda so, se Kurz brani: kako naj bi sam zanje vedel?