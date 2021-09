Kurz je izpostavil, da bi morala biti EU v pogajanjih »predvidljiva, saj je to eden temeljev zaupanja«. Vučić je na drugi strani dejal, da je vstop Srbije v EU strateški cilj Srbije, vendar pa je opozoril, da je problem znotraj EU, kjer da ne obstaja konsenz o širitvi na države Zahodnega Balkana, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Priznal je, da mora Srbija narediti še več na področju vladavine prava. Prav tako je napovedal, da bodo okrepili prizadevanja v okviru dialoga s Prištino. Ampak po drugi strani »nihče ne želi reči, da je veliko število držav v EU ne samo utrujenih, ampak širitvi nasprotuje; pošteno bi bilo, da to nekdo pove«, je dejal Vučić.

Izpostavil je primer Severne Makedonije, ki je celo zamenjala svoje ime zaradi obljub o začetku pogajanj, ter Albanije, ki, kot je poudaril, še ni začela pogajanj, ker se je »ne želi ločiti od drugih držav v regiji«.

»Če Srbiji rečejo, 'naredi deset zadev' in mi jih izvedemo vseh deset, pa ne odpremo niti enega poglavja, se potem postavlja vprašanje, kako to, da smo jih prej odpirali, ko smo naredili manj stvari. Slika ni rožnata in treba jo je gledati realno,« je dejal srbski predsednik.