Za Zemmourja, ki sicer ni uradno razglasil kandidature, bi v prvem krogu volitev glasovalo med 17 in 18 odstotkov volivcev, za Le Penovo pa med 15 in 16 odstotkov, je pokazala anketa podjetja Harris Interactive. To pomeni, da bi se Zemmour uvrstil v drugi krog z Macronom, ki bi mu v prvem krogu 10. aprila svoj glas namenilo med 24 in 27 odstotkov vprašanih.

Na spletu izvedena anketa, ki je 4. oktobra zajela 1310 ljudi in je bila objavljena v reviji Challenges, kaže še, da bi Macron v drugem krogu političnega novinca Zemmourja premagal s 55 odstotki proti 45. Analitiki sicer poudarjajo, da volitve ostajajo zelo nepredvidljive, napovedi pa so toliko težje zaradi dveh krogov glasovanja.

V vsakem primeru pa je zadnja anketa po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vnesla nekaj nemira v politično tekmo in bi lahko prinesla dodaten zagon za Zemmourjevo politično agendo in morebitno kampanjo. Zadnja štiri leta so ankete vztrajno nakazovale, da se bosta v drugem krogu volitev leta 2022 pomerila Macron in Le Penova, tako kot že leta 2017.