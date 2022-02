Kandidata skrajne desnice v Franciji s težavami pri zbiranju podpore za volitve

Kandidata francoske skrajne desnice, Marine Le Pen in Eric Zemmour, ki želita aprila nastopiti na predsedniških volitvah, morda ne bosta uspela zbrati dovolj podpisov za sodelovanje na volitvah. Oba sta sporočila, da še nista zbrala najmanj 500 podpisov, potrebnih za vložitev kandidature. To morata storiti do 4. marca.