Zbrani so opozarjali pred vdiranjem skrajno desničarskih idej v osrednji politični prostor, pa tudi proti novim zakonskim ureditvam, ki po njihovem mnenju omejujejo svoboščine. Med slednjimi je zakon, ki omogoča sodni pregon za objavo posnetkov policistov v akciji.

Proteste je pripravilo več kot 100 levousmerjenih organizacij, med drugim sindikati, socialisti, okoljevarstveniki in drugi. To je bila prva priložnost za skupen nastop sicer razklane levice po letu in pol omejitev zaradi pandemije in pred predsedniškimi volitvami, ki bodo prihodnje leto.