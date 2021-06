Deset dni je do regijskih in deset mesecev do predsedniških volitev. Še vedno pa v Franciji odmeva klofuta, ki jo je v torek predsedniku Emmanuelu Macronu ob srečanju z množico prisolil neki skrajni desničar. Macron dogodku ni pripisal velikega pomena, saj ga je označil za »izolirano dejanje«. Mediji pa razglabljajo o krizi demokracije in o družbenih omrežjih, ki spodbujajo k radikalizaciji ter verbalnemu in fizičnemu nasilju.

Zdrs na radikalni levici Sicer so vsi politiki od radikalnega levičarja Jean-Luca Mélenchona do skrajne desničarke Marine Le Pen klofuto Macronu obsodili. Vendar je le nekaj dni pred tem Mélenchon, ki je na predsedniških volitvah leta 2017 dobil 19 odstotkov glasov, vse osupil z izjavo, da je že »vnaprej določeno«, in namignil, da bo prihodnje leto pred predsedniškimi volitvami prišlo do terorističnega napada, ki naj bi vladajoči eliti omogočil ohraniti oblast. »Videli boste, teden dni pred predsedniškimi volitvami bomo imeli resen incident!« je dejal. Potem ko so vsi politiki od desnice do komunistov takoj obsodili takšno zapadanje v teorijo zarote, je Mélenchon obtožil skrajno desnico, da mu streže po življenju, in pokazal video, v katerem skrajni desničar strelja v lutko, ki predstavlja njegovega volilca.

Dvoboj na radikalni desnici Menda je hotel Mélenchon, ki mu zdaj predvsem Zeleni prevzemajo volilce, provocirati, da bi bil bolj v središču pozornosti. V tem pa se je zdaj zaradi njega znašel Eric Zemmour, izjemno priljubljeni komentator desničarskega dnevnika Le Figaro, saj je Mélenchon zanj dejal, da je prijatelj skrajnega desničarja, ki je v videu streljal v lutko. Zemmour, ki ga na televiziji CNews, kjer vsak dan polemizira, vsakič gleda milijon Francozov, pa se že vidi v vlogi favorita na predsedniških volitvah. Sicer je zadnja leta vse bolj desno radikalen, tako da je bil že obsojen zaradi širjenja sovraštva do muslimanov. Sam pravi, da zaradi njih in migrantov Francija propada, on pa jo hoče braniti. Le Penova, ki zdaj v primerjavi z njim daje videz zmernosti (a tudi zato, ker ni več proti evru in EU), ga poziva, naj ne slabi »nacionalnega tabora« s svojo kandidaturo za predsednika.