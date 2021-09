Pod košem na igrišču športnega društva Tabor je bilo v soboto glasno in zabavno, druščina na »parketu« pa tako pestra, da je pritegnila pozornost mimoidočih sprehajalcev. Dogajanje je spominjalo na čas pred epidemijo, ki je ustavila javno življenje in globoko zarezala v družbeno tkivo. »Da bi to obdobje vsaj delno prekinili, smo se povezali z Janom Nikoličem, urednikom Kraljev ulice, in organizirali košarkarski turnir, ki smo ga poimenovali Zavezništvo pod košem,« je povedal soorganizator Igor Divjak, odgovorni urednik portala Vrabec Anarhist, ki težav pri sestavi svoje ekipe, kot je povedal, ni imel.

Da je bila rdeča nit druženja košarka in ne morda nogomet ali, zakaj pa ne, balinčki, gre zasluga Divjaku, ki rad tudi sam hodi metat na koš. »Pogosto z odraslimi, pa tudi z mladimi. Se pa bojim, da bo danes zelo močna konkurenca. Med ogrevanjem sem spremljal ekipo Društva Odnos, ki jo je sestavila Katarina Komar, in moram reči, da bo kar naporno,« je odkrito priznal urednik spletnega portala.

Spopad odličnih ekip Da je imela ekipa Društva Odnos morda rahlo prednost, je potrdila tudi Komarjeva, a hkrati priznala, da je tokrat zelo težko sestavila močno ekipo. »Pogosto organiziramo različne športne dogodke, v katere vključujemo ljudi iz različnih okolij. A je med begunci, med katerimi je največ Arabcev, res težko dobiti košarkarje.« Se pa zato pritiska nista prav nič ustrašila Rile in Dan, ki sta z družino prišla iz Konga. Oba sta pridna šolarja, prav tako odlična košarkarja, ki že nekaj let trenirata tudi pri KD Ježica. »Resda bova najmlajša pod košem, vendar pa bo danes kar zahtevna tekma, ki jo kot igralca zelo resno jemljeva. Ne nazadnje je tukaj kar nekaj skupin, ki so se na turnir odlično pripravile,« je ocenil konkurenco starejši Rile. Nekaj več dela, predvsem z motivacijo pred začetkom turnirja, je imel s svojo ekipo Furkan Güner iz Društva za medkulturni dialog. »Fante, ki znajo igrati, poskušam motivirati. Treba je priznati, da imajo druge ekipe veliko več izkušenj kot mi, prav tako našo ekipo danes sestavljajo igralci, ki prihajajo iz treh držav,« je povedal Turek, a poudaril, da zmaga tokrat ne igra vloge. »Pomembno je sodelovanje in povezovanje.«

Raje kot s politiko se ukvarjajmo s košarko Z njim se je strinjal tudi Taubi, ljubljanski brezdomec, ki je tokrat branil barve ekipe Kraljev ulice. »Raje se ukvarjajmo s košarko kot s politiko. Šport je veliko bolj zdrav kot kreganje. Treba se je fizično utruditi in potem utrujen iti spat,« je povedal brez dlake na jeziku in priznal, da je kapetanka ekipe tokrat močno pritisnila nanj. »Nogometu sem se vedno nekako izognil, saj zahteva veliko tekanja. Ampak tudi danes ne bo lahko, saj bomo morali dvakrat po osem minut teči od enega koša do drugega,« je v smehu komentiral Taubi in priznal, da je v ekipi kar nekaj zagrizenih fantov, ki stavijo na zmago. »Mene zmaga ne zanima. Važno je, da igramo, da se družimo in da bo na koncu še nekaj dobrega za pod zob.« In prav druženje ob dobrem žaru in pijači, ki je sledilo po končanem turnirju, je dalo potrditev, da je bila odločitev za tovrstno druženje in povezovanje prava.