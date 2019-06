Zelo. Ničesar ne prepušča naključju. Zelo je temeljit, saj je pozoren na malenkosti okrog reprezentance, zagnan, motiviran.

Če pogledamo le rezultate, bi lahko rekli tako, a sam izbire ne doživljam kot napake. Je izjemen človek, dober nogometni strokovnjak, ki je opravil veliko dela v slovenskem nogometu in bil uspešen na različnih ravneh, zato si je zaslužil priložnost. Splet okoliščin in nekaj nesrečnih dogodkov je vplivalo na to, da mu ni steklo.

Ni bilo tako. Prišlo je do spleta nesrečnih okoliščin, da je bil Jan v tem času poškodovan, kasneje pa komunikacija med Oblakom in Kavčičem morda ni bila prava. V Madrid nisem šel samo zato, ker bi bila to moja želja, ampak je bil takšen dogovor in tudi predlog selektorja, da se vzpostavi stik ter se z igralcem pogovori, da ugotovimo, kateri so pravi razlogi.

Za težave sploh nisem vedel. Iz njegovega kluba Atletico Madrid smo dobivali ustrezna zdravniška potrdila o poškodbi. Selektor Kavčič sprva temu ni posvečal posebnega pomena. Šele po tekmi s Črno goro je dejal, da bi se bilo dobro pogovoriti. Če bi komunikacija stekla prej, bi bile nekatere aktivnosti verjetno izvedene hitreje.

Manjkata nam dve točki, ki smo si jih po igri zaslužili v Izraelu. V skupini po pričakovanju izstopa Poljska, medtem ko se bodo Izrael, Avstrija, Severna Makedonija in Slovenija bojevali za drugo mesto. Več sem pričakoval od Latvije.

Ne. S Kekom smo delo zastavili dolgoročno, zato ima pogodbo do leta 2022. Po obdobju slabše igre, rezultatov in stagnacije, je treba oblikovati zasedbo iz generacije, ki je obetavna. Tudi Kavčič v prvi fazi ni bil pod pritiskom rezultata, saj smo imeli v ligi narodov priložnost za oblikovanje reprezentance iz mladih igralcev, a je splet okoliščin s slabšimi rezultati pripeljal do tega, da je izgubil samozavest. Tedaj sva po pogovoru ugotovila, da je najboljša rešitev, da se kljub dveletni pogodbi razidemo.

V življenju sem realist. Slovenija je sposobna presenečenj, a na silo ne gre nič. Veliko dejavnikov se mora poklopiti, da gre manjša reprezentanca na veliko tekmovanje. Možnosti za pot na zaključni turnir je zaradi novih tekmovanj nekaj več, a najprej potrebuješ kakovostno igro, kontinuiteto in stabilnost igre. Tudi če vse to imaš, je razplet odvisen tudi od kakovosti tekmeca in nekaj sreče.

V primeru Kampl ni nobene spremembe od trenutka, ko se je lani jeseni odločil, da zaradi družinskih razlogov nekaj časa ne bo igral za Slovenijo. Vsak od nas si želi tako kakovostnega igralca v reprezentanci, a preden ne dozorijo nekatere razmere, je težko kar koli povedati.

Takrat je dejal, da glede na vse obveznosti v določenem obdobju nekaj časa ne bi igral za reprezentanco. Ali je to dokončna odločitev ali le za neko obdobje, je težko povedati.

Potem ko nam je sporočil odločitev, smo bili z njim v stiku, a je izrazil željo, da nam bo sam sporočil, če bo želel igrati za reprezentanco. V tem trenutku stikov s Kamplom ni bilo.

Pogovoril se je s selektorjem, da se nekaj časa ne vidi v reprezentanci. V klubu je sklenil tudi novo pogodbo. Gre za osebne odločitve igralcev, ali želijo biti del reprezentančne zgodbe ali želijo svojo kariero usmerjati na klubski ravni. Nimamo vzvodov, niti nima smisla, da bi nekoga prisilili k igranju za reprezentanco.

Zelo zanimiva sezona, kakovost prve lige napreduje, klubi so vse bolje organizirani, a čaka nas še veliko dela, da vse skupaj dvignemo na višjo raven, kar si nogomet v Sloveniji tudi zasluži.

Res je nenavadno, da en klub sklicuje tiskovne konference, na katerih govori o napakah v korist drugih klubov. To počne v dneh, ko so se napake dogajale tudi v korist tistega, ki sklicuje tiskovne konference. NZS vedno skuša poskrbeti za maksimalno regularnost tekmovanja. Sodniški organizaciji in sodnikom popolnoma zaupamo.

V NZS z različnimi marketinškimi aktivnostmi v sodelovanju s komisijo za profesionalni nogomet in Uefo poskušamo poiskati vzvode, da bi povečali obisk na tekmah. Ker so vse tekme prve lige po televiziji, veliko število navijačev ostaja doma, napredovanje manjših klubov v prvo ligo pa je stvar tekmovalnega sistema. Vsakega novinca v prvi ligi nagradimo s 30.000 evri, ker je tekmovanje v prvi ligi bistveno zahtevnejše kot v drugi. V prvi ligi imamo tudi nekaj ekip z dolgo tradicijo nastopanja na najvišji ravni, a se na stadionu kljub temu zbere več kot 500 gledalcev. Po dolgem času se je znotraj druge lige oblikovalo jedro nekdanjih prvoligašev, ki resno delajo za to, da bi čim prej napredovali. Tabor je že bil v prvi ligi, Bravo pa je fenomen, saj se je v kratkem času z dobro organizacijo dela in domačimi mladimi igralci hitro uvrstil v prvo ligo. Tabor je na dveh tekmah izločil Gorico, kar kaže, da gre za kakovostno moštvo.

Razširitev druge lige se je izkazala kot zadetek v polno. Če se bo izkazalo, da imamo štiri ali pet resnih kandidatov za napredovanje, bomo razmislili tudi o širitvi prve lige. Ideje se že pojavljajo, a mora vse skupaj dozoreti. Ne smemo ukrepati prehitro kot v tretji ligi, ko smo naredili napako s širitvijo tekmovanja v štiri skupine. Izkazalo se je, da odločitev ni pripomogla k večji kakovosti tretje lige, poleg tega so ugasnili nekateri klubi. Tudi stroški tekmovanja niso bili nič manjši kot pred spremembami. Če bomo ugotovili, da bi prva liga dobro delovala z dvanajstimi klubi, so možne spremembe tekmovanja.

V prihodnji sezoni bodo prvoligaši dobili med 70.000 in 80.000 evrov iz naslova televizijskih pravic, nato še malo več. Kar iztržimo, v celoti razdelimo med klube. Pojavljale so se ideje, da bi za višji znesek prodali televizijske pravice tujim ponudnikom, s čimer bi bili prenosi plačljivi, a so klubi temu nasprotovali.

Čeprav gre trend v pravo smer, bi želeli še izboljšati prvo ligo. Radi bi stabilizirali dosežke članske reprezentance in primerno zaznamovali stoletnico nogometne zveze, ki bo prihodnje leto. Pogovarjali smo se z nekaterimi atraktivnimi reprezentancami, da bi odigrali tekmo v Stožicah. Imamo nekaj obljub, a je veliko odvisno od razpleta kvalifikacij. Začeli smo priprave na evropsko prvenstvo do 21 let, ki ga bomo leta 2021 gostili z Madžarsko. Pogovarjamo se o možnosti uveljavitve sistema VAR v prvi ligi, pri čemer iščemo možnosti in zbiramo ponudbe, da bi ocenili realno vrednost projekta. Med prioritetami zveze je tudi vlaganje v infrastrukturo. V zadnjih treh letih smo vsako leto namenili po 500.000 evrov za nogometne objekte. V prihodnosti se bo znesek zaradi posebnega projekta Uefe še podvojil. Ne smemo pozabiti niti na družbeno odgovornost zveze, ki jo redno izvajamo.

Ko bo Maribor obnovil zahodno tribuno, se bomo lahko pogovarjali o organizaciji tekme v Ljudskem vrtu. Sedanja infrastruktura ne omogoča prirejanje reprezentančnih tekem pod Pohorjem. Uefa Mariboru za klubske evropske tekme malo pogleda skozi prste.