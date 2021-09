Walton (ZDA) 247 Jim Walton, Alice Walton, S. Robson Walton, Lukas Walton, Christy Walton, Ann Walton Kroenke, Nancy Walton Laurie so člani družine Walton, ki je obogatela s trgovinami Walmart in še nekaterimi podobnimi posli. Zdaj orjaško verigo trgovin sta ustanovila Bud Walton (1921–1995) in Sam Walton (1918–1992) leta 1962. Sedež podjetja je v Bentonvillu v Arkansasu. Veriga ima v lasti več kot 10.500 trgovin v ZDA in po svetu ter kot največja zaposlovalka na svetu daje službo 2,3 milijona delavcem. Med nasledniki ima trenutno Alice Walton, 71-letna hčerka Sama Waltona in Helen Walton, okoli 67 milijard dolarjev. Le kake pol milijarde težji je njen brat Jim, Rob pa ima po Forbesu nekaj več kot 66 milijard. Najrevnejša je z okoli osmimi milijardami Christy Walton, vdova Samovega sina Johna T. Waltona. Bogatejši je njen sin Lukas, vnuk ustanovitelja Sama, ki ga cenijo na okoli 17 milijard. Hčerka Buda Waltona, Ann Walton Kroenke, ima v lasti okoli devet milijard dolarjev, njen mož Stan Kroenke (11 milijard) pa je med drugim lastnik londonskega nogometnega kluba Arsenal.

Arnault (Francija) 189 Najbogatejši evropski milijarder Bernard Arnault (1949) ima v lasti podjetje LVMH, ki poseduje praktično vse najbolj prestižne znamke parfumov, oblačil in prestižnih pijač: Armand de Brignac, Château Cheval Blanc, Château d'Yquem, Dom Pérignon, Christian Dior, Fendi, Louis Vuitton, Francis Kurkdjian. Arnaultova naslednika, solastnika in direktorja posameznih podjetij sta hčerka Delphine in sin Antoine Arnault, a uradni viri ne navajajo njunega natančnega deleža v skoraj 200 milijardah bogastva.

Koch (ZDA) 124,5 Člani družine Koch, ki veljajo za najpomembnejše pokrovitelje republikancev v ZDA, so svoj denar zaslužili s podjetjem Koch Industries, ki ga je leta 1940 ustanovil kemijski inženir in izumitelj Fred Koch. Za nafto so prišli še drugi posli (asfalt, kemikalije, energetika, gnojila, pa tudi finance) in milijarderji, ki mimogrede zanikajo klimatske spremembe ter zaposlujejo 100.000 delavcev, res dobro služijo. Fredova sinova Charles (1935) in Bill (1940) imata prvi 50 milijard, drugi okoli dve milijardi. Julia Koch (1962), vdova po sinu Davidu Kochu, ima v lasti okoli 50 milijard dolarjev.

Ambani (Indija) 94,5 V poslih, ki jih je začel Dhirubhai Ambani (1932–2002), je zdaj že tretja generacija. Na prvem mestu je še vedno eden od sinov, Mukesh Ambani (1957), ki je še razširil sicer že tako ali tako veliko očetovo podjetje Reliance Industries Ltd. in je s 94,5 milijarde enajsti najbogatejši človek na svetu. Toda za ta denar so zaslužni tudi brat Anil ter partnerji in potomci Nita Ambani, Isha Ambani, Anand Ambani, Akash Ambani, Tina Ambani, Jai Anmol Ambani in Jai Anshul Ambani, saj se podjetje ukvarja tako z industrijo zabave in nepremičninami kot z energetiko, financami in telekomunikacijo.

Bettencourt (Francija) 92,8 Françoise Bettencourt Meyers (1930) je zgolj najbogatejša v silni francoski družini, ki jo prvič omenjajo že v 14. oziroma 15. stoletju, ko je legendarni Jean de Bethencourt osvojil Kanarske otoke in postal tamkajšnji kralj. V družini, ki izhaja iz Normandije, glavno posestvo pa ima na Azorih, je nešteto politikov, umetnikov in seveda poslovnežev. Françoise Bettencourt Meyers je lastnica kozmetičnega velikana L'Oréal in Forbes jo uvršča med 12 najbogatejših Zemljanov, hkrati je tudi najbogatejša ženska na svetu.

Ortega (Španija) 90 Globalno špansko tekstilno podjetje Inditex, katerega najpomembnejši del je tudi našim kupcem dobro znana znamka Zara, se je med velike povzpelo predvsem zaradi trenda poceni oblačil, ki ga je diktiral Amancio Ortega (1936). Ortego stroka ceni na kakšnih 80 milijard dolarjev (13. mesto na svetu). Sandra Ortega Mera, njegova hčerka, ki je v podjetja vložila denar, podedovan po materi, prvi Ortegovi ženi Rosalii Mera, ima trenutno 7,6 milijarde dolarjev bogastva in velja za daleč najbogatejšo Španko.

Mars (ZDA) 86,6 Družina Mars je ena največjih in najbogatejših v ZDA. Vse se je začelo s Franklinom Marsom (1883–1934), ki je postavil podjetje Mars in osebno »izumil« kokosovo čokolado Milky Way, ter njegovim sinom Forrestom Edwardom Marsom, ki je ustvaril bombone M&M's. Živilsko podjetje Mars iz Minnesote zaposluje 130.000 ljudi, v lasti ima Wrigleys, na desetine čokoladnih produktov, riž Uncle Bens in živalsko hrano, njihov je celo Whiskas. Petinosemdesetletni John in 81-letna Jacqueline Mars imata v rokah vsak po 31 milijard, 60-letni Victorija in Pamela pa po osem milijard dolarjev.

Slim (Mehika) 79 Ostareli telekomunikacijski tajkun Carlos Slim Helu (1940) je bil kar nekaj časa na prvem mestu svetovnih milijarderjev, v zadnjem času pa malo popušča. Njegovo bogastvo – v začetku tedna so ga cenili na 79 milijard dolarjev – ga uvršča med 14 najbogatejših na svetu. V ožjo družino štejejo šest otrok in v poslu je najbolj zanesljiv Carlos Slim Domit (1967), ki že vodi očetove posle. Ne gre pozabiti tudi na Slimovega bratranca Alfreda Harpa Heluja, ki ima na svojem oziroma družinskem računu dodatni dve milijardi dolarjev, zasluženi v bančništvu.

Wertheimer (Francija) 65 Brata Gérard (1951) in Alain Wertheimer (1948) sta solastnika modnega podjetja Chanel in od tod izhaja bogastvo celotne družine. Njun dedek Pierre (1888–1965) je namreč skupaj z modno oblikovalko Coco Chanel ustanovil podjetje Chanel. Oba podjetje tudi vodita, obenem imata v lasti tudi vrhunske vinograde v Franciji in ZDA. Ljubita konje in živita na relaciji Švica–Združene države–Francija. Forbes pravi, da imata pod palcem vsak po 32,5 milijarde dolarjev. Za poslovnežema judovskih korenin prihaja pet otrok.