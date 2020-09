Enakost žensk in moških naj bi bila pomemben kazalnik stopnje demokratičnosti družbe. Vsaj na papirju. A se hitro zatakne. Že ko beseda nanese na denar, nismo enaki, saj so praviloma ženske na enakem delovnem mestu plačane slabše od moških, pa čeprav pogosto veljajo za sposobnejše. Pa so res? Na svetu je po podatkih Forbesa 2095 dolarskih milijarderjev in verjetno bi pričakovali, da jih je približno polovica žensk. Kakšna brca v temo, milijarderk je vsega 234, pri čemer se ne morejo meriti z najbogatejšimi moškimi. To pa še ne pomeni, da niso nesramno bogate.

Ste že slišali za Alice Walton? Kaj pa za Walmart? Gre za največjo ameriško trgovsko verigo, ki jo je leta 1962 ustanovil Sam Walton, danes 70-letna Alice pa je ena izmed njegovih treh dedičev. Vrednost njenega premoženja je 54,4 milijarde dolarjev (kar jo med vsemi milijarderji uvršča na deveto mesto), njeno življenje pa je polno nasprotij. Obožuje umetnost, zato je leta 2011 ustanovila muzej Crystal Bridges, v katerem so na ogled postavljene pregrešno drage umetnine, skupno vredne 500 milijonov dolarjev, njeno ime pa se je pojavljalo tudi v povezavi s političnimi kampanjami in vožnjo pod vplivom alkohola.

Delavci vztrajali pri dvigu plače

»Zbirateljstvo mi je v užitek. Postalo je pomemben del mojega življenja, obožujem gledanje umetnin,« je dejala po nakupu 35 milijonov dolarjev vredne slike ameriškega klasika iz leta 1849. Zanimivo, da je prvo sliko za dva dolarja kupila, ko je imela vsega deset let, šlo pa je za reprodukcijo Picassa. Družina Walton je sicer tradicionalno podpirala republikance, toda Alice je to nepisano pravilo prekršila, ko je leta 2016 v podporo Hillary Clinton demokratom darovala 353.400 dolarjev. Delo v Walmartu je v nasprotju z bratoma ni nikoli zanimalo (skupno premoženje vseh treh znaša kar 163 milijard dolarjev), raje je vstopila v svet financ in ekonomije. Pred leti so Waltonovi doživeli množične proteste svojih zaposlenih, ki so vztrajali pri dvigu plač. Povprečna urna postavka je tako danes 14,26 dolarja. Alice živi na ogromnem teksaškem ranču, vrednem 48 milijonov dolarjev, kjer se ukvarja z vzrejo konj.

Tudi 67-letna Francoise Bettencourt Meyers se lahko pohvali z bogastvom, ki je ocenjeno na 48,9 milijarde dolarjev. Vir njenega premoženja je kozmetična znamka L'Oreal, Francozinja pa je vnukinja ustanovitelja Eugena Schuellerja. Dedinja je postala leta 2017 po smrti svoje mame, s katero pa se nista nikoli razumeli. »Hčere ne vidim več in si tega niti ne želim,« je leta pred smrtjo dejala mama Liliane. Milijarderko bolj kot vodenje kozmetičnega giganta (je članica uprave) zanima pisanje knjig na temo grške mitologije in odnosov med judi in kristjani. Tudi glamurozne in ekskluzivne zabave, po katerih je v francoski družbi slovela njena družina, ji niso blizu. Živi v skladu s tremi načeli, in sicer: ceni svoj prosti čas tako, da mu postaviš ceno, ostani radoveden in nadzoruj svoje misli. Leta 2008 je tožila fotografa z očitkom goljufije, češ da je izkoristil slabo duševno stanje njene mame, da mu je podarila milijardo dolarjev. Ko je lani zagorela pariška katedrala Notre-Dame, je za njeno obnovo nakazala 226 milijonov dolarjev.

Nova na seznamu milijarderk je 57-letna Julia Koch, na tretjem mestu z 38,2 milijarde dolarjev. Skupaj s tremi otroki je namreč po lanskoletni smrti moža, s katerim je bila poročena 23 let, podedovala 42-odstotni delež v podjetju Koch Industries. Preden je spoznala moža, je Julia delala kot asistentka modnega oblikovalca Adolfa. »Julia je ena izmed tistih žensk, ki se New Yorku zgodijo vsakih nekaj let. Je lepa, ima rada modo, ve, kako zabavati ljudi, za nameček pa je poročena z bogatašem,« ji je laskal modni urednik Patrick McCarthy. Danes ima številne nepremičnine v New Yorku, Aspnu in na Floridi, skupno vredne 143 milijonov dolarjev.