Podjetje Kronoterm s svojimi inovacijami postavlja trende v segmentu visokotehnoloških naprav za varčno in okolju prijazno ogrevanje ter hlajenje. Pred dvema letoma so s toplotno črpalko ADAPT postavili temelj za izjemno učinkovite, tihe in vizualno dovršene toplotne črpalke. V Kronotermu so prepričani, da bodo z novo toplotno črpalko VERSI in predvsem njenimi številnimi možnostmi uporabe postavili nov trend na področju toplotnih črpalk. Obenem želijo uporabo okolju prijaznih naprav približati širši množici. »V Kronotermu že dobrih 30 let razvijamo rešitve, s katerimi ljudem približujemo tehnologijo toplotnih črpalk in njenih koristi. Verjamemo, da človeštvu omogoča velik korak k trajnemu, udobnemu in okolju prijaznemu bivanju brez fosilnih goriv,« pojasnuje direktor podjetja Bogdan Kronovšek.

Uporabnik na prvem mestu Pri snovanju nove vsestranske toplotne črpalke VERSI so v Kronotermu največ pozornosti namenili raznoliki uporabi in vgradnji. Toplotna črpalka je zasnovana za stavbe z majhnimi potrebami po ogrevanju, za nizkoenergijske in pasivne hiše ter stanovanjske hiše do 100 m2. Prav tako jo je mogoče uporabiti v stanovanjih, na vikendih, v kočah, pisarnah in celo v manjših poslovnih stavbah. Predvsem revolucionarna je uporaba v stanovanjih, saj omogoča lastnikom v večstanovanjskih objektih popolno neodvisnost ter izjemno nizke stroške ogrevanja. Toplotna črpalka VERSI ogreva in hladi prostore ter segreva sanitarno vodo.

Ena naprava, tri izvedbe, neskončno rešitev Raznolikost uporabe in vgradnje omogočajo tri različne izvedbe z možnostjo postavitve zunaj ali znotraj stavbe. Izvedbe VERSI-I, VERSI-O in VERSI-X, katerih osnovna tehnologija je enaka, rešujejo številne različne izzive uporabnikov. »Med razvojem smo se soočali s številnimi izzivi, ko smo stremeli k združitvi različnih aplikacij v eno kompaktno rešitev – ob upoštevanju izkušnje naših uporabnikov med vgradnjo, uporabo in vzdrževanjem,« je pojasnil vodja razvojne ekipe Franci Marovt. Dodal je, da verjame, da jim je uspelo pripraviti rešitev, ki bo pomagala njihovim uporabnikom, partnerjem in nenazadnje tudi planetu. Slednje je za podjetje s skoraj 100 zaposlenimi izjemnega pomena. Evropski okoljski sklad (EBB) je Kronoterm uvrstilo med vodilne okolju prijazne proizvajalce ogrevalnih naprav v Evropi. Pred kratkim pa so prejeli še naziv ambasadorja zelenega, ustvarjalnega in pametnega gospodarstva Slovenije v sklopu kampanje I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.

Prihranek prostora, denarja, ohranitev okolja Stiska s prostorom je v hišah z vedno manjšo kvadraturo in v vse bolj strnjenih naseljih velika težava. Toplotna črpalka VERSI je kompaktna, majhnih dimenzij in zavzame izjemno malo prostora. Z lahkoto se jo lahko postavi na podstrešje, pod stopnice, v nišo ali celo v omaro. Tako postane očem popolnoma skrita. S toplotno črpalko VERSI uporabniki ne prihranijo le prostora, ampak tudi pri stroških ogrevanja. V 15 letih se lahko v primerjavi s kurilnim oljem privarčuje kar do 16.000 evrov, do 11.000 evrov ob zamenjavi peletne peči in do kar 20.000 evrov ob zamenjavi infra panelov. Poleg prihranka prostora in manjših stroškov je pomemben tudi prispevek k zmanjšanju škodljivih emisij. Vsaka toplotna črpalka VERSI v 15 letih prečrpa do 200 MWh obnovljive toplote iz okolja, kar pomeni prihranek 45 ton CO2 oziroma 220 dreves.

Učinkovita in estetsko dovršena Vizualni aspekt je postal pri toplotnih črpalkah enako pomemben kot pri drugih gospodinjskih aparatih. Toplotna črpalka VERSI je oblikovno sorodna svoji predhodnici. Odlikuje jo monolitična podoba minimalističnih linij, ki je ustvarjena, da se zlije z okolico in postane nevidna. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi barvami in izvedbami zunanje enote ter jo tako uskladijo z arhitekturnim stilom njihove stavbe. Izvedbi za postavitev v notranjosti stavbe in na balkonu ali terasi sta oblikovno usklajeni z notranjimi hidravličnimi enotami. Tihost je lastnost, ki zaznamuje Kronotermove naprave, in lastnost, ki jo pričakujejo uporabniki. Četudi se jo lahko postavi na balkon in tik ob steno stavbe, je zahvaljujoč skorajda neslišnemu delovanju in posebnemu sistemu blaženja vibracij, ki onemogoča nadaljnje širjenje po stavbi, za bivanje popolnoma nemoteča. Toplotna črpalka VERSI je celo 40-krat tišja od zahtev evropske direktive za toplotne črpalke. Brezskrbnost zagotavlja že sam sistem ogrevanja s toplotnimi črpalkami, za dodatno udobje pri uporabi toplotne črpalke VERSI imajo pri Kronotermu na voljo mobilno aplikacijo Cloud.Kronoterm. Z aplikacijo lahko uporabniki toplotno črpalko upravljajo naravnost iz naslonjača, s počitnic ali iz službe, kadar koli želijo. (ktm)