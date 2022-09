Mednje zagotovo sodijo toplotne črpalke, ki se z nenehnim razvojem tudi na naših tleh že kar nekaj časa prebijajo v ospredje. Odlikujejo jih namreč varnost, prilagodljivost, enostavnost uporabe, okoljska vzdržnost in nizki stroški ogrevanja. Uporabnike najbolj prepriča dejstvo, da kljub višji začetni naložbi toplotna črpalka zniža stroške ogrevanje za tri četrtine, z njo pa se lahko poleti tudi hladimo! Hkrati je to okolju neprimerljivo bolj prijazen način ogrevanje. Uporabnikom je vse bolj pomembno tudi, da je upravljanje ogrevanja enostavno in dosegljivo tudi na daljavo, kar omogočajo sodobni spletni vmesniki. Tako lahko poskrbimo za prijetno temperaturo doma, še preden se tja sploh namenimo. Uporabnikom je vse pomembnejši tudi videz toplotne črpalke, zlasti pomembno pa je tiho delovanje – da ne moti domačih in ne jezi sosedov, kar pri starejših modelih ni bilo tako redko.

Ključen je dober premislek

Preden se odločite za nakup toplotne črpalke, morate vedeti, kaj toplotna črpalka sploh je in kako deluje. Izkorišča lahko energijo iz zraka, vode ali zemlje. Ogreva prostore, pripravlja sanitarno vodo, v poletnem času pa lahko z njo prostore tudi hladimo. Pomembno je vedeti, kje bo toplotna črpalka stala, da bo najmanj motila okolico in življenje uporabnika. O tem, ali bo delovala tudi ob najhujši zimi, se odločimo že pred nakupom, za to pa je pomembno, da določimo pravo toplotno moč izbrane črpalke. Ta je v veliki meri odvisna od ogrevalne površine, izolacije objekta, kakovosti oken in podobno.

Pri izbiri toplotne črpalke so pomembne tudi domače navade – denimo če imate radi pozimi bolj toplo … Prav tako je pomemben vaš način življenja – denimo da je ob koncih tedna na obisku razširjena družina v etaži, ki je sicer ne ogrevate. Da se ne bi pozneje jezili, kako TČ ne deluje dobro … Pomembno je, da po pretresu vseh potreb in želja izberemo najbolj primerno toplotno črpalko, ki bo dobro in dolgo služila. V vsakem primeru bo pred dokončno izbiro dobrodošel nasvet izkušenega strokovnjaka.

Ceneje ni vedno ceneje

Na trgu je veliko ponudnikov toplotnih črpalk. Skriti strošek pri cenejših toplotnih črpalkah, o katerih distributerji ne govorijo, je vremenska zaščita, ki je dražja, kot si ljudje mislijo. Pomembna je tudi dosegljivost servisa. Toplotne črpalke naj se ne bi kvarile, servis pa je potreben za redno vzdrževanje. Tako kot pri avtomobilu se ob rednem vzdrževanju tudi toplotna črpalka ne kvari. Če vseeno pride do kakšne motnje v delovanju, boljši ponudniki omogočajo servis tudi na daljavo, ki pogosto odpravi težavo, še preden jo stranka sploh zazna. Pomembna je tudi enostavnost uporabe – ta mora biti prijazna tudi do še ne povsem poučenega uporabnika. Veliko ljudi morda najprej pomisli, da je uporaba TČ zapletena, potem pa so po izkušnjah presenečeni nad preprostostjo uporabe tega sistema.

Kdo naredi izračun moči TČ in svetuje, kako izbrati pravo? Pri novogradnjah so podatki za določitev toplotne črpalke del projekta, kjer so izračunane vse toplotne izgube in predvidena moč za ogrevanje. Za obnovo oziroma zamenjavo ogrevalnega sistema se obrnite na strokovnjake, ki vam bodo svetovali ustrezno moč in vrsto TČ. Izračun moči toplotne črpalke bi praviloma moral opraviti strojni projektant, ki izračuna transmisijske izgube stavbe. Na podlagi teh izračunov se potem izbere optimalen model. V primeru da izbira ni ustrezna, lahko pride do nezadovoljstva, posledično lahko tudi do večjih stroškov za ogrevanje in obenem do nedoseganja želene temperature v prostoru. Pomembno je, da izberete dobrega ponudnika in da mu podrobno predstavite svojo situacijo.

Servis tudi na daljavo

Izbira monterja je ravno tako pomembna kot izbira toplotne črpalke. Za vgradno naj poskrbijo izkušeni strokovnjaki s področja toplotnih črpalk in z veliko izkušnjami na terenu. Ti naj bodo redno usposabljani in testirani ter certificirani pri ponudniku. Pomembno je tudi, da pred nakupom preverite, kako bo z vzdrževanjem in servisiranjem ogrevalnega sistema. Najboljši slovenski ponudniki z lastnim servisom in servisno diagnostiko na daljavo rešijo tudi do 70 odstotkov primerov brez obiska serviserja na domu! Vsaka naprava ima namreč serijsko vgrajen spletni vmesnik – brez dodatnega doplačila –, s katerim toplotno črpalko enostavno priključite na internet.