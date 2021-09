Nov odlok vlade: pogoj PCT bo od srede veljal povsod

Vsi delavci, tudi samozaposleni, honorarni sodelavci in kmetovalci, bodo morali na delovnem mestu izpolnjevati pogoj PCT. Zadostovalo bo tedensko samotestiranje. Kdor ne izpolnjuje pogoja PCT, bo smel vstopiti le v trgovino, lekarno in drogerijo. To velja tudi za mladoletnike, ki se ne smejo samoiniciativno cepiti proti covidu-19.