Kot je zapisala v današnjem odzivu, omenjeni odbor nima pristojnosti glasovati o vsebini in ustreznosti letnega poročila informacijskega pooblaščenca ali nalagati dopolnitev tega poročila, pač pa se le seznani s poročilom, kar je bilo na seji tudi storjeno.

Takšno obravnavo poročila zato lahko razumejo zgolj kot novega v seriji napadov na informacijskega pooblaščenca kot neodvisen nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov, ki so jim priča v zadnjem letu in pol. Po njenem gre za nedopustne pritiske, na kar so že junija opozarjali štirje neodvisni državni organi.

Prelesnikova je ob tem posebej izpostavila, da je predsednik odbora Branko Grims njenega namestnika Jožeta Bogataja ob predstavitvi letnega poročila dvakrat grobo prekinil in je bilo več kot očitno, da ga vsebina poročila in torej delo urada sploh ne zanimata, zato se utemeljeno ponuja skrb o resničnih namenih treh akterjev seje.

»Državni nadzorniki za varstvo osebnih podatkov so pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora in drugih nalog po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, v skladu s svojimi pooblastili samostojni ter jih opravljajo v okviru in na podlagi ustave in zakonov, kar je samo po sebi pomembna vrednota in varovalka,« meni Prelesnikova.