»To, kar se je danes zgodilo, je odvratno, sovražno in narobe,« je dejala novozelandska premierka in dodala, da je napadalec državljan Šrilanke, ki je na Novo Zelandijo prišel leta 2011 in je bil pod policijskim nadzorom. Po njenih besedah je napadalca navdihnila skrajna skupina Islamska država.

Premierka je še dejala, da je omejena glede tega, kar lahko javno pove o moškemu, ki je bil pod policijskim nadzorom od leta 2016.

Policijski komisar Andrew Coster je dejal, da so oblasti prepričane, da je moški deloval sam in da za družbo ni več nevarnosti.