V primerjavi s predhodnim dnem se je sicer 14-dnevna pojavnost v Sloveniji povečala za ena, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa za štiri.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 5156 aktivnih okužb, kar je 84 več kot dan prej.

V nedeljo so opravili tudi 6416 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.

WHO in Unicef za odprte šole ter prednostno cepljenje učiteljev

»Pandemija je povzročila najbolj katastrofalne motnje v izobraževanju v zgodovini. Zato je ključnega pomena, da se učenje v razredu neprekinjeno nadaljuje po vsej evropski regiji,« je sporočil regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge, ki je prav tako poudaril, da mora izobraževanje otrok v živo nemoteno potekati kljub pandemiji, saj je to izrednega pomena za duševno zdravje otrok in razvoj njihovih socialnih spretnosti.

Kluge je prav tako izpostavil, da je cepljenje proti novemu koronavirusu najboljša obrambna linija, ki bo zagotovila, da bo izobraževalni proces potekal po načrtih, zato WHO vse ljudi, ki se lahko cepijo, poziva, naj to storijo.

Učitelji in šolsko osebje bi morali biti med prednostnimi skupinami, ki jim je namenjeno cepljenje, sta prepričani organizaciji. Kot druge pomembne dejavnike za preprečevanje širjenja novega koronavirusa navajata tudi cepljenje starih od 12 let naprej, sploh tistih s pridruženimi boleznimi, ter izboljšanje šolskega okolja prek prezračevanja, manjših razredov, ohranjanja razdalje in rednega testiranja.

WHO, Unicef in Unesco so potrdili sklop osmih strokovnih priporočil, ki jih je razvila evropska svetovalna skupina WHO za šolanje v času covida-19. Priporočila predlagajo, naj bodo šole med zadnjimi ustanovami, ki se bodo zaprle, in prve, ki se bodo ponovno odprle.