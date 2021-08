Danes so zopet odjeknile eksplozije v bližini kabulskega letališča, kjer potekajo evakuacije državljanov zahodnih držav in Afganistancev. Tokrat je bilo letališče tarča napada s petimi raketami, a je te pred njihovim ciljem uspešno prestregel protiraketni sistem C-RAM. Poročil o žrtvah ali ranjenih za zdaj še ni, prav tako še nihče ni prevzel odgovornosti za napad. Sumi pa se afganistansko vejo Isis.

Večina zavezniških držav je evakuacije že sklenila, svoje vojake pa so pred jutrišnjim dokončnim rokom pričeli umikati tudi Američani. O novih eksplozijah so ameriškega predsednika Joeja Bidna že obvestili, umik pa se nadaljuje nemoteno. Doslej so vse zahodne države skupaj iz Afganistana evakuirale že okoli 114.000 ljudi, več tisoč pa jih še čaka na let iz Afganistana.

ZDA so medtem že odgovorile na četrtkov teroristični napad na kabulskem letališču, v katerem je po nekaterih podatkih umrlo 170 ljudi. ZDA so včeraj z brezpilotnim napadom razstrelile vozilo samomorilskega napadalca, ki je nameraval izvesti nov napad na letališču.