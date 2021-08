Slovensko odbojkarsko reprezentanco čaka še drugi vrhunec letos, po odličnem premiernem nastopu v ligi narodov, kjer je zasedla četrto mesto, je zdaj pred njo še evropsko prvenstvo, ki bo od 1. do 19. septembra na Poljskem, Češkem, v Finski in Estoniji. Slovenci, ki so zaradi koronavirusa ostali brez treh močnih pripravljalnih tekem, na prvenstvo odhajajo z visokimi cilji. Slovenijo prva tekma čaka 3. septembra, v petek, ko bo ob 20.15 igrala z domačo reprezentanco Češke. Dan kasneje bo ob 16. uri sledil obračun s Črno goro, po dnevu počitka pa se bodo Slovenci 6. septembra ob 19. uri merili z Belorusi. V naslednjih dveh dneh se bo Slovenija pomerila še z Bolgarijo in Italijo.

Izkušeni slovenski reprezentant Gregor Ropret (na fotografiji) verjame, da je razpored ugoden: »Proti nam bodo vse reprezentance zelo motivirane, saj si vsak želi premagati evropske podprvake. Razpored je za nas ugoden, da bomo lahko na prvenstvu poiskali malenkosti, ki nam bodo še manjkale v igri. Tako bomo lahko na koncu proti najboljšim reprezentancam pokazali največ. Trener nam je že dejal, da bomo veliko rotirali ter tako skušali prihraniti kar se da veliko energije in motivacije za odločilne tekme.«

Slovenski odbojkarji bi morali v okviru priprav na EP nastopiti na močnem pripravljalnem turnirju v Ukrajini v družbi domače reprezentance, Srbije in Bolgarije, a so morali nastop zaradi pozitivnega testa na covid-19 v reprezentanci odpovedati. Na srečo so bili že po nekaj dneh karantene vsi negativni in so se lahko vrnili na trening. Slovenci so se tako na začetku priprav trikrat pomerili s Hrvati ter ob koncu dvakrat s Katarci in enkrat s slovenskimi klubskimi prvaki, odbojkarji Merkurja Maribora. V ekipi bi si seveda želeli kakšne močnejše tekme, a njihov pogled je uprt samo naprej. »Dvakrat smo bili drugi, naslednja stopnička je zlato. Naredili bomo vse, da do tega pridemo. Zdaj nas nobena reprezentanca ne podcenjuje več, zato se bomo morali še bolj potruditi, da pridemo do zmage,« meni Alen Pajenk.

Poleg Slovenije sodijo med favorite olimpijski prvaki Francozi, ki so premagali Slovence na tekmi za tretje mesto v ligi narodov, Poljaki, Rusi, šestkratni evropski prvaki Italijani in Srbi, ki jih prav tako ni bilo na olimpijskih igrah in bodo zato še bolj motivirani pri branjenju naslova evropskih prvakov. V Parizu pred dvema letoma so v finalu Slovenci povedli z 1:0 v nizih, na koncu pa morali priznati premoč Srbom z 1:3. Leta 2017 je Slovenijo v četrtfinalu premagala Rusija, leta 2015 pa je bila v finalu od Slovenije za doslej svoj edini evropski naslov s 3:0 boljša Francija. sta, šr