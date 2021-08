Francija si je današnji boj za zlato z ZDA priigrala po četrtkovi polfinalni zmagi nad Slovenijo v zadnjih sekundah tekme.

Danes se ji je reprezentanca ZDA po visokem polfinalnem slavju nad Avstralijo oddolžila za svoj edini poraz na tem turnirju, ki ga je doživela 25. julija v skupinskem delu.

Durant v polčasu z 21 točkami

Začetek finala je pripadel Franciji. Rudy Gobert je ob koncu prve minute podal do Nanda de Coloja, ki je dosegel prvi koš na tekmi, nato pa je Francija povedla že z 10:4. A so košarkarji ZDA slabe tri minute in pol pred koncem uvodne četrtine znižali na 12:14. Kevin Durant je po trojki za izenačenje (15:15) svojo ekipo prvič povedel v vodstvo z 18:15. Prvo četrtino so dobili Američani (22:18), ki so nato v uvodu drugega dela vodstvo povišali na 28:20.

Pet minuti in pet sekund pred koncem polčasa je Durant s trojko povišal na 38:26, v naslednjem napadu pa s prostih metov s tedaj svojo devetnajsto točko na 39:26. Gobert je z zabijanjem in dvema prostima metoma, v tej seriji je dva prosta meta tudi zgrešil, Francijo sredi druge četrtine popeljal na sedem točk zaostanka (39:32).

V zadnji minuti prvega polčasa je Evan Fournier znižal razliko na 38:43 s prostih metov, enega je zadel tudi Gobert (39:44), ki pa je v zadnji uspešni akciji v prvem polčasu za 39:44 zgrešil tudi četrti met s črte; dotlej je zadel le polovico svojih prostih metov (4:8). Durant je dve sekundi pred koncem polčasa zgrešil in Američani so tako prvi polčas dobili s petimi točkami prednosti. Gobert je v tem delu vodil svojo ekipo s 13 točkami in sedmi skoki, Durant pa je bil najboljši na igrišču z 21 koši.